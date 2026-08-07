Trinidad lamenta muerte de Silvia Teresita Angelbello Izquierdo (+fotos)

La destacada investigadora y filóloga nació el 14 de abril de 1948; desde muy joven se dedicó al estudio de los elementos arquitectónicos de la ciudad y el Valle de los Ingenios

A Teresita la nombraron Primera dama de la Arqueología trinitaria. (Fotos: Facebook)

La muerte de Silvia María (Teresita) Angelbello Izquierdo, este 6 de agosto, deja una huella inolvidable en Trinidad. Su cuerpo, apresado desde hace años en una enfermedad que la condenó a permanecer en casa, vuela ahora libre como su alma, cual ángeles guardianes de esta ciudad.

Quienes conocieron de su amor por la investigación y el hallazgo de evidencias históricas, la nombraron Primera dama de la Arqueología trinitaria; una mujer de nobleza y vocación profundas por al arte, las letras, la arquitectura, la enseñanza y la conservación de los valores de esta urbe.

En vida Silvia Teresita recibió múltiples reconocimientos como el Premio por la Obra de la vida.

Silvia Teresita, junto a Víctor Echenagusía Peña y Alicia García Santana constituyen un referente en cuanto al estudio y gestión del Centro Histórico y el Valle de los Ingenios. Los tres participaron en el estudio de los edificios y espacios urbanos de la ciudad para proponer un novedoso modelo de actuación y manejo del patrimonio, válido hasta los días de hoy.

Tuvo la dicha de vivir a plenitud los años fundacionales de los museos Romántico y de Arquitectura Colonial; y su impronta aparece también en el expediente presentado a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), que avaló la declaratoria de Trinidad como Patrimonio de la Humanidad.

Pero fue el Museo de Arqueología Guamuahaya la otra casa de Silvia Teresita. Allí se desempeñó como directora de la institución desde 1996 hasta 2005, prolífera etapa de búsquedas e investigación que ayudó en la formación de excelentes profesionales que hoy lloran su pérdida y siguen su legado.

Teresita tuvo una vocación profunda por al arte, las letras, la arquitectura, la enseñanza y la conservación de los valores de esta urbe.

En vida Silvia Teresita recibió múltiples reconocimientos, el Premio por la Obra de la vida, entregado por la Comisión Nacional de Patrimonio, el Premio Único de las Artes, como parte de la celebración del aniversario 509 de la fundación de Trinidad, la medalla Raúl Gómez García, su participación en numerosos eventos científicos, sus artículos y publicaciones de consulta obligada… Que perdure siempre su amor por Trinidad y reencarne en cada gesto por preservarla.