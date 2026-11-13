El pueblo elige desde el barrio (+fotos)

En la provincia de Sancti Spíritus, autoridades electorales de 25 circunscripciones trabajan en la preparación de procesos para cubrir cargos vacantes de delegados a las Asambleas Municipales del Poder Popular

La capacitación a las autoridades electorales de base resulta esencial para asegurar la calidad de los comicios. (Fotos: Reidel Gallo/ Escambray)

Desde hace varias semanas autoridades electorales de cinco municipios de Sancti Spíritus se encuentran enfrascadas en la preparación de 25 procesos para cubrir cargos vacantes de delegados a las respectivas asambleas municipales del Poder Popular.

Por eso es común ver a miembros de las comisiones electorales de circunscripción, representantes de las organizaciones de masa en cada barrio, supervisores, colaboradores y miembros de las direcciones de los Consejos Electorales Municipales, desandar las comunidades, algunas de ellas intrincadas en zonas rurales, con el objetivo de actualizar y verificar las listas de electores y luego hacerlas públicas para que cada elector tenga la posibilidad de informar cualquier error u omisión, labor que garantiza la participación popular en la elección de su representante ante el gobierno.

Previamente tuvieron lugar, como lo establece la Ley 127, Ley Electoral, las reuniones de diagnóstico de cada circunscripción donde participaron los diferentes factores de la comunidad y autoridades electorales de base, siempre con la presencia del equipo de supervisores de cada municipio y la provincia.

La publicación en lugares públicos de las fotos y biografías de los candidatos facilita la información necesaria para que el elector realice el voto.

Tampoco han faltado las jornadas de capacitación a autoridades de las circunscripciones que desarrollan dichos procesos, con el objetivo de arribar al día de las elecciones con la preparación requerida para desarrollar la votación con total transparencia, imparcialidad y legalidad.

Como sistema de trabajo, la dirección del Consejo Electoral Provincial, junto a sus supervisores, mantiene un chequeo sistemático a cada paso de los procesos, como garantía de la calidad de los mismos y de la verdadera democracia socialista.

La actualización y verificación de las listas de electores casa a casa garantiza la participación popular en el sufragio.

De acuerdo con los cronogramas previstos, en algunos de los cinco municipios que se encuentran involucrados ya están publicadas las fotos y biografías de los candidatos propuestos por cada circunscripción a través de las asambleas de nominación, reuniones que demuestran el carácter participativo del proceso.

Durante este mes de noviembre tendrán lugar las jornadas de elecciones de los delegados, las cuales comenzarán el próximo domingo 15 por el municipio de Sancti Spíritus, donde los electores de siete circunscripciones, una de ellas en la zona rural de La Herradura, ejercerán su derecho al voto en los diferentes colegios electorales habilitados.

Según establece la Ley Electoral, luego de resultar electo el nuevo delegado, una vez que obtenga el 50 por ciento más uno de los votos válidos, ya sea en primera o segunda vuelta, tomará posesión de su cargo en la próxima sesión de la Asamblea Municipal del Poder Popular correspondiente.