Unión Cuba-Petróleo aclara: No se ha detenido abastecimiento a servicentros

En una nota que publicó en sus perfiles en redes sociales, la Unión Cuba-Petróleo (Cupet) informó que no se ha detenido el abastecimiento de combustibles a la red de servicentros del país.
“Esta nota que circula en algunos medios digitales es falsa. No se ha detenido el abastecimiento de combustibles a la red de servicentros del país», señala Cupet en su publicación, acompañada de una imagen de la información falsa que circula.
Cupet sugiere al público mantenerse informado en las páginas oficiales de la empresa en redes sociales y en medios de prensa de nuestro país.
‼️ATENCIÓN ‼️— CUPET (@Cubapetroleo1) January 30, 2026
La Unión Cuba-Petróleo (CUPET) informa que esta nota que circula en algunos medios digitales es FALSA. No se ha detenido el abastecimiento de combustibles a la red de servicentros del país.
👉 Sugerimos mantenerse informados a través de nuestras páginas oficiales. pic.twitter.com/jVdMpggeym
Es muy cierto que hay combustible en los Servicupet de Cuba , hasta ahí todo bien ,pero hablemos de precio , cuando se instaló el sistema precio a 1:30 dolar litro y actualmente el litro ronda 1,05 en Europa y menos en USA , PERO en Cuba sigue siendo 1:30 , No entiendo nada (puedes aclararme) , Saludos