Unión Cuba-Petróleo aclara: No se ha detenido abastecimiento a servicentros

Cupet sugiere al público mantenerse informado en las páginas oficiales de la empresa en redes sociales y en medios de prensa de nuestro país

30 enero, 2026 - 7:34am

Se prioriza el suministro limitado y controlado para actividades esenciales del Estado, aclara la nota. (Foto: Pedro Rizo Martínez/Facebook)

En una nota que publicó en sus perfiles en redes sociales, la Unión Cuba-Petróleo (Cupet) informó que no se ha detenido el abastecimiento de combustibles a la red de servicentros del país.

“Esta nota que circula en algunos medios digitales es falsa. No se ha detenido el abastecimiento de combustibles a la red de servicentros del país», señala Cupet en su publicación, acompañada de una imagen de la información falsa que circula.

Texto de Cubadebate

Comentario

  1. Smoralgo
    30 enero, 2026 at 8:54

    Es muy cierto que hay combustible en los Servicupet de Cuba , hasta ahí todo bien ,pero hablemos de precio , cuando se instaló el sistema precio a 1:30 dolar litro y actualmente el litro ronda 1,05 en Europa y menos en USA , PERO en Cuba sigue siendo 1:30 , No entiendo nada (puedes aclararme) , Saludos

    Responder

