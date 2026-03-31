Anuncia Cuba Petróleo destino de combustible procedente de Rusia

Según la notificación de la empresa petrolera más grande de la nación antillana, el combustible será refinado para «obtener diésel para generación distribuida de electricidad y actividades esenciales de la economía»

Cuba agradeció respaldo solidario del pueblo de Rusia. (Foto: PL)

La Unión Cuba Petróleo divulgó este martes cómo distribuirá el combustible que recién arribó a la isla desde Rusia, por medio de un mensaje en las cuentas oficiales de varias redes sociales.

Según la notificación de la empresa petrolera más grande de la nación antillana, el combustible será refinado para «obtener diésel para generación distribuida de electricidad y actividades esenciales de la economía».

También obtendrán «fuel oil para patanas y las centrales termoeléctricas de Mariel (occidente) y Moa (oriente); y «gas Licuado de petróleo para la cocción de los alimentos de instalaciones críticas como hospitales y centros internos».

Añade el texto que «se producirá un nivel de gasolina para aliviar la actual situación con la demanda del producto».

Este lunes llegó a Matanzas, en el oeste cubano, el buque petrolero Anatoly Kolodkin con 100 mil toneladas de crudo (730 000 barriles aproximadamente), un envío humanitario del Gobierno de Rusia y el primero que recibe el país desde enero último.

Cuba agradece respaldo solidario del pueblo de Rusia

La Cancillería de Cuba agradeció este martes al pueblo y gobierno de Rusia por su respaldo solidario, materializado mediante la llegada de un petrolero de ese país a la isla.

«Esta valiosa ayuda llega en medio del cerco energético impuesto por Estados Unidos, que intenta asfixiar a la población cubana», expresó la Cancillería en su perfil de la red social X.

De igual forma se hizo eco de las palabras de Dimitri Peskov, portavoz del presidente ruso, cuando expresó que para esa nación es un deber no quedarse al margen y prestar la ayuda necesaria al pueblo de Cuba.