Unión Europea contribuye con el Programa Mundial de Alimentos en apoyo a Cuba

La contribución permitirá dar continuidad a la entrega de un módulo de alimento en las cinco provincias orientales, las más afectadas por el huracán Melissa que azotó el oriente cubano en octubre de 2025

El PMA empleará estos fondos en el marco del Plan de Acción ampliado del Sistema de Naciones Unidas. (Foto: ACN)

La Unión Europea (UE) anunció una contribución de 2,85 millones de euros al Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA) para reforzar la respuesta humanitaria en Cuba, en un contexto agravado por los impactos del huracán Melissa y la contingencia energética en el país.

Un comunicado de prensa del PMA informó que el organismo empleará estos fondos en el marco del Plan de Acción ampliado del Sistema de Naciones Unidas, con el que se proyecta asistir a más de 815 mil personas, priorizando a niñas y niños menores de cinco años, mujeres embarazadas y adultos mayores de 65 años.

La contribución permitirá dar continuidad a la entrega de un módulo de alimentos, que incluye arroz, granos y aceite vegetal, en las cinco provincias orientales, las más afectadas por el huracán Melissa que azotó el oriente cubano en octubre de 2025.

El proyecto contempla además el fortalecimiento de centros de elaboración de alimentos y almacenes en la región oriental, así como el apoyo a la contratación de servicios de transporte y la adquisición de combustible como insumo habilitador clave, para sostener las operaciones del Sistema de Naciones Unidas y garantizar la continuidad de instituciones esenciales durante interrupciones prolongadas del suministro eléctrico.

Etienne Labande, representante del PMA en Cuba, afirmó que la contribución llega en un momento crítico y permitirá apoyar a las personas más afectadas por el huracán y la contingencia energética, fortaleciendo las condiciones logísticas para que la asistencia llegue donde más se necesita.