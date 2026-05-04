Lula debe viajar esta semana a reunión con Trump

Inicialmente previsto para marzo, el viaje fue postergado por ajustes de agenda y en medio de diversas tensiones entre los dos países

Lula ha sido un crítico frecuente de la política exterior de Trump. (Foto: PL)

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, debe viajar esta semana a Estados Unidos para sostener un encuentro el jueves con su homólogo norteamericano, Donald Trump, según reportes de varios medios de prensa.

De acuerdo con el portal Metrópoles, que citó fuentes del Palacio de Planalto, se trata de la reunión que se comenzó a articular desde septiembre de 2025, durante la Asamblea General de la ONU en Nueva York, cuando mantuvieron un breve contacto descrito como cordial.

A partir de ese momento, ambos gobiernos iniciaron gestiones diplomáticas para concretar una visita oficial, y en enero pasado, tras sostener una conversación telefónica con su par norteamericano, Lula confirmó que iría a Estados Unidos después de cumplir otros compromisos internacionales.

Inicialmente previsto para marzo, el viaje fue postergado por ajustes de agenda y en medio de diversas tensiones entre los dos países, entre ellos lo que sectores brasileños califican como intentos de interferencia de Washington en los asuntos internos del gigante sudamericano.

En paralelo, Lula ha sido un crítico frecuente de la política exterior de Trump, especialmente en relación con conflictos internacionales como la guerra en Irán.

Reiteradamente el mandatario brasileño ha cuestionado al jefe de la Casa Blanca, así como la postura de Washington en Medio Oriente y América Latina, mientras defiende el multilateralismo y la búsqueda de soluciones diplomáticas a los conflictos.

El encuentro del jueves es visto por la prensa brasileña como un nuevo intento de recomposición del vínculo entre las dos mayores economías del continente, en un escenario marcado por acercamientos puntuales y persistentes divergencias estratégicas.

Se espera que durante la reunión uno de los temas a abordar sea la intención de Washington de designar como organizaciones terroristas a los grupos criminales Primeiro Comando da Capital y Comando Vermelho, una medida rechazada hasta el momento por el Gobierno de Lula.

De acuerdo con el diario Folha de S. Paulo, funcionarios gubernamentales y diplomáticos siguen actuando con cautela y evitan confirmar la visita, ya que la información no ha sido publicada oficialmente por las autoridades estadounidenses.

Si se concreta el encuentro, generará gran atención mediática en el gigante sudamericano, no solo por los temas a discutir entre los dos países, sino por ocurrir en un año electoral, en el cual el presidente brasileño buscará su reelección para un cuarto mandato.

Lula se ha referido a la posibilidad de que Estados Unidos intente interferir en los comicios de octubre próximo, sobre todo ante los movimientos en ese país para apoyar al senador Flávio Bolsonaro, precandidato presidencial de la extrema derecha.