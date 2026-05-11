Universidad de Sancti Spíritus mantiene modalidad semipresencial

La casa de altos estudios continuará las actividades docentes a través de las plataformas virtuales e interactivas de aprendizaje, además de implementar sistemas de consultas presenciales en sus diferentes sedes

La Universidad de Sancti Spíritus continúa centrando sus esfuerzos en acercarse a todos sus estudiantes a través de sistemas de consultas. (Foto: Archivo/ Escambray)

La Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez (UNISS) mantiene la modalidad semipresencial para dar continuidad al proceso docente correspondiente al curso escolar 2025-2026 a través de las plataformas virtuales e interactivas de aprendizaje; además de implementar, paulatinamente, sistemas de consultas presenciales en sus diferentes sedes.

El doctor en Ciencias Edelvy Bravo Amarante, rector de la UNISS precisó: “Hemos tomado la decisión de avanzar con la tercera convocatoria de exámenes pendientes para los estudiantes de Sancti Spíritus y para los del curso por encuentro de los Centros Universitarios Municipales (CUM)”.

Por el momento, quedarían aplazados los estudiantes del curso regular diurno que no residen en la cabecera provincial, para los cuales habrá que esperar el regreso a la presencialidad.

Precisamente, desde hace varios días se desarrolla en la sede central en Sancti Spíritus un sistema de consultas con gran acogida por parte de la comunidad universitaria.

“Entre las acciones en las que está enfrascada nuestra universidad para garantizar la atención a los estudiantes en sus municipios de residencia está la utilización de un microbús eléctrico para trasladar a los docentes de las diferentes carreras hasta los CUM y dar así las consultas”, acotó la doctora en Ciencias Maytee Suárez Pedroso, vicerrectora de la UNISS.

Los recorridos comenzaron por los municipios de Trinidad, Cabaiguán, Jatibonico y Yaguajay por tener una amplia matrícula y continuarán en Fomento, Taguasco y La Sierpe.

A propósito de ello, Suárez Pedroso añadió: “En estos encuentros se estarán desarrollando clases, aclaraciones de dudas, actividades prácticas, orientación de trabajos independientes, tutorías y talleres de preparación para la culminación de estudios; todo ello sin renunciar a la utilización de las plataformas interactivas de aprendizaje que son imprescindibles y la base de este tipo intercambios entre docentes y estudiantes”.

Asimismo, la casa espirituana de altos estudios continúa priorizando la preparación de los estudiantes para alcanzar el requisito de inglés exigido por la Educación Superior cubana; esfuerzos que se centran en los estudiantes de tercer año que aún no lo han vencido, quienes recibirán el apoyo de los profesores de Lenguas Extranjeras.