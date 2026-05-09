Incentivando el magisterio: un proyecto educativo por el presente y el futuro (+fotos y video)

Entre las motivaciones para emprenderlo figuran la necesidad de compensar el déficit de docentes, la escasa orientación vocacional hacia las carreras pedagógicas, el envejecimiento de la fuerza laboral y la influencia de estereotipos sociales negativos acerca de la profesión

Alumnos del poryecto participan con las educadoras de los círculos infantiles en actividades con los infantes. (Fotos: Cortesía de Yoel Alejandro García González)

Una de las principales problemáticas que en la actualidad afectan el proceso docente-educativo en Sancti Spíritus es el déficit de maestros que por años se acrecienta; pero quedarse de brazos cruzados no es una opción para los educadores.

Por tal motivo, nació en el municipio espirituano de Fomento un proyecto educativo que, como su nombre indica, “Incentivando el magisterio”, aspira a impregnar en los estudiantes el gusto por las carreras pedagógicas.

Bien claro lo tiene Yulieth Hernández de la Cruz, directora general del sector en ese territorio, cuando dio luz verde a esta iniciativa no solo metodológica, sino también práctica.

En declaraciones a Escambray, la directiva explicó que dentro de las causas que justifican su creación se encuentra el déficit de docentes, la baja motivación vocacional hacia las carreras pedagógicas, el envejecimiento de la fuerza laboral en el territorio y la influencia de estereotipos sociales negativos acerca de la profesión.

Para llevar adelante el proyecto fueron escogidos los estudiantes de las Secundarias Básicas enclavas tanto en el área urbana como rural, donde se enfatiza en los grados séptimo y octavo, pues la idea es que arriben al noveno con el amor hacia esta profesión imprescindible en el presente y para el futuro.

Hernández de la Cruz apuntó además: “Hemos detectado desde el curso pasado que aún la familia pone barreras y frena a los estudiantes con mucha vocación por el magisterio a desechar la entrada a las escuelas pedagógicas, y sobre esa base también trabajamos”.

Ante dichas problemáticas, Yoel Alejandro García González, maestro fomentense y puntal del proyecto, afirma: “Dentro del plan de actividades que desarrollamos sistemáticamente, trabajamos con la familia a través de encuentros, escuelas de educación familiar para que apoyen a los adolescentes a formarse como educadores”.

Otro objetivo es motivar a los alumnos mediante visitas a los círculos infantiles y escuelas primarias de Fomento a unirse a los claustros y formar parte de los procesos docentes.

Desarrollar la vocación por la tiza, la pizarra y el amor a la enseñanza es la esencia de este proyecto educativo, que se convierte en una esperanza para que los adolescentes opten por una profesión que, con sus sombras y luces, dignifica.