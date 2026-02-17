Universidad de Sancti Spíritus y Etecsa: un vínculo sólido en materia tecnológica (+fotos)

Ambas instituciones son un referente en cuanto al vínculo universidad-empresa, del cual nació un novedoso proyecto centrado en un modelo híbrido que integra la IA con redes definidas por software para la gestión autónoma de la red, que mereció por su relevancia el Premio Provincial de Innovación Tecnológica 2025

Edisbel Ramírez Lovatos, especialista principal en Ciberseguridad en Etecsa. (Fotos: Roberto Javier Bermúdez/Escambray)

La Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez (UNISS) y la División Territorial de ETECSA son un referente del excelente vínculo universidad-empresa en la provincia, algo que han logrado gracias al trabajo de ambas instituciones y la experticia de sus especialistas.

Precisamente, de dicha relación nació el proyecto “Modelo de Inteligencia Artificial combinado con tecnología de redes definidas por software para la gestión autónoma de la red en la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S. A. (Etecsa) en Sancti Spíritus”, liderado por el licenciado Edisbel Ramírez Lovatos, especialista principal en Ciberseguridad en Etecsa y el doctor en Ciencias Carlos Lázaro Jiménez Puerto, vicedecano de investigación y posgrado en la Facultad de Ciencias Técnicas y Económicas de la UNISS.

“Este proyecto nace de la idea que veníamos trabajando para vincular la Inteligencia Artificial a los procesos automatizados de Etecsa, para así mejorar la calidad de los servicios y agilizarlos”, puntualiza Edisbel.

Quien es un joven egresado de la licenciatura en Ciencias Informáticas que oferta la UNISS, además de haber formado parte del claustro docente del Instituto Politécnico Armando de la Rosa y, más tarde, tras varios años de experiencia, se especializó en redes y ciberseguridad.

“La UNISS ve en Edisbel una fortaleza para sus estudiantes, pues es un ejemplo de la gran capacidad y conocimientos que ostentan nuestros egresados”, asegura el doctor Carlos Lázaro Jiménez Puerto.

¿En qué consiste el proyecto?

“La Inteligencia Artificial (IA) llegó para quedarse, por ello es importante utilizarla en nuestro beneficio. Lo que nos llevó a buscar la forma de vincularla a los procesos automatizados de Etecsa, fue entonces cuando comenzamos a trabajar para enlazar la IA con las tecnologías de software libre”, precisa Edisbel

¿Cuáles son sus principales beneficios?

“Supone un número considerable de beneficios, entre los que destacan mayor agilidad y calidad en nuestros servicios, mejor aprovechamiento del personal, pues los especialistas que se dedicaban a operar esas redes pueden, ahora, enfocarse en otros procedimientos´.

“Además, tiene impacto ambiental, pues al optimizar los recursos de hardware y software ahorramos energía, en este caso la IA es capaz de encender o apagar los equipos por sí sola cuando están en mantenimiento o no se utilizan, lo que se traduce en un ahorro de energía. Y, por supuesto, es importante que todo ello tributa a la sustitución de importaciones, ya que con menos recursos y con el uso de la IA y el software libre no es necesario importar equipos para este tipo de trabajos”.

El proyecto mereció por su relevancia el Premio Provincial de Innovación Tecnológica 2025. (Foto: Facebook)

El vínculo universidad-empresa y las buenas relaciones entre ambas instituciones han sido los grandes artífices para el éxito del proyecto. ¿Cómo valora esta relación?

“En las empresas tenemos la parte técnica, pero es en las universidades donde se hace la ciencia, allí radica el conocimiento teórico imprescindible para este tipo de proyectos; además, de las plataformas tan dinámicas que tienen para posicionar a sus investigadores”.

Mientras, el vicedecano de investigación y posgrado en la Facultad de Ciencias Técnicas y Económicas de la UNISS refiere: “Para la Universidad de Sancti Spíritus siempre es un placer trabajar con nuestros egresados y saberlos líderes en sus áreas del conocimiento; además, creo vital en un futuro, sumar a otras universidades con experiencia en este tema y aprovechar los saberes de los estudiantes de las carreras afines a la informática para implicarlos en este tipo de proyectos”.

Precisamente, por su carácter novedoso y vanguardista este proyecto mereció el Premio Provincial de Innovación Tecnológica de Sancti Spíritus en el 2025

Tenemos que poner en práctica las bondades que ofrece el plan de estudios E, para incluir los temas de ciberseguridad en las carreras afines, señala el joven.

¿Qué viene para este proyecto en el futuro?

“Los próximos pasos están centrados en apoyar el desarrollo de los estudiantes ganadores de concursos de Ciberseguridad en la provincia, además, de la creación de un grupo Cientifico-Estudiantil en esa especialidad para los estudiantes de Ingeniería Informática de la UNISS liderado por Edisbel”, precisa Jiménez Puerto y acota: “Tenemos que poner en práctica las bondades que ofrece el plan de estudios E, para incluir los temas de ciberseguridad en las carreras afines y vincular la teoría a la práctica aprovechando el vínculo que ya tenemos con Etecsa. Y sacar a la luz la publicación pendiente de un artículo científico relacionado con los resultados más relevantes que hemos cosechando en este proyecto”.

Mientras, Edisbel confiesa: “Deseo continuar formándome y adquirir nuevos conocimientos que permitan al proyecto seguir creciendo; y, en un futuro, integrarme al claustro de esta especialidad en la UNISS para ayudar a crecer a otros jóvenes”.