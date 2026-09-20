Varios legisladores y candidatos republicanos marcan distancia con políticas de Trump

Algunos de ellos han preferido tomar distancia de asuntos que pautan la agenda de cara a los comicios del 3 de noviembre como son inmigración, la guerra con Irán y decisiones comerciales, entre otros

Foto. EFE

A menos de 45 días hoy de las elecciones intermedias que pondrán en juego el control del Congreso de Estados Unidos, varios legisladores y candidatos republicanos han optado por marcar diferencias públicas con el presidente Donald Trump.

Algunos de ellos incluso fieles seguidores del mandatario; sin embargo, han preferido tomar distancia de algunos asuntos que pautan la agenda de cara a los comicios del 3 de noviembre como son inmigración, la guerra con Irán y decisiones comerciales, entre otros.

De hecho, encuestas entre el 1 y el 15 de septiembre de este año arrojaron que los republicanos habrían difundido solo 12 anuncios televisivos que mencionaban a Trump, con un gasto cercano al millón de dólares, lo que hace notar que el impacto del ocupante del Despacho Oval lejos de favorecerlos los perjudicaría como están las cosas.

Por ejemplo, en Iowa, los representantes republicanos Zach Nunn y Mariannette Miller-Meeks votaron en la semana que concluyó por primera vez a favor de una resolución sobre poderes de guerra para frenar las acciones militares del presidente contra Irán si no existe la autorización del Congreso.

Según Nunn, coronel de la Reserva de la Fuerza Aérea, no respaldará “otra guerra sin un final definido” y exigió que el Legislativo cumpla con su mandato constitucional.

Por su parte, Miller-Meeks, expresó: “No votaré para mantener a nuestros soldados en una guerra sin final, mientras los habitantes de Iowa pagan demasiado en las gasolineras”.

Los escaños de los dos congresistas son competitivos para la próxima cita en las urnas. En 2024, Trump ganó los distritos de ambos cómodamente.

También la republicana de Iowa Ashley Hinson que aspira ocupar una butaca en el Senado, cuestionó la decisión de Trump de suspender los aranceles a las importaciones de carne molida y sí defendió el reducir regulaciones y costos para los ganaderos estadounidenses.

Uno de los casos más sonados e los medios es el de la congresista cubanoamericana de derecha María Elvira Salazar, quien atacó uno de los pilares de la plataforma de Trump: la inmigración.

La congresista arremetió abiertamente en un video publicado en redes sociales contra las políticas migratorias de Trump, las cuales consideró que «han ido demasiado lejos» y por eso los votantes hispanos que impulsaron su triunfo electoral en noviembre de 2024 «se sienten traicionados».

“Señor presidente, algunas de sus medidas de control migratorio han ido demasiado lejos (…) Cuidado con lo que le dicen sus asesores sobre política migratoria. Los mismos hispanos que lo ayudaron a llegar a la Casa Blanca en 2024 hoy se sienten traicionados”, advirtió en el video.

A esas recriminaciones de Salazar respondió el viernes el presidente Trump, quien le recordó públicamente a la congresista de Florida su respaldo para que llegar al Capitolio en Washington. Si ella ganó, dijo, fue “solo gracias a mí”.

Aunque las elecciones parciales de mitad de mandato no llevan en la boleta el nombre del presidente en ejercicio, sí suelen ser una especie de referéndum acerca de su gestión en los primeros dos años al frente del país.

Los republicanos este año enfrentan una fuerte pelea por mantener el control de las dos cámaras del Congreso (de Representantes y el Senado) frente a los demócratas, decididos a recuperar al menos una de ellas.

Trump no la tiene lo mejor posible en estos momentos. Los índices de popularidad siguen en picada.

A comienzos de septiembre, una encuesta de Focaldata para el Financial Times reveló un 33 por ciento de aprobación, el nivel más bajo registrado hasta entonces por esa serie de mediciones y está claro que las opiniones negativas sobre la gestión del presidente se consideran una amenaza para las posibilidades de su partido en los comicios intermedios.