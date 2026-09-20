Ed Sheeran pide perdón por exclusión de rapero Macklemore y ve «injustificable» la situación en Gaza

«Se trata de una cuestión humanitaria y ya no puedo ocultar lo que siento al respecto», añadió visiblemente quebrantado el cantante británico

Ed Sheeran ofreció la víspera un concierto en solitario en el Lincoln Financial Field de Filadelfia (EE.UU.), después de que todos sus teloneros abandonaran la gira en protesta por la exclusión del rapero Macklemore y su defensa de los derechos palestinos. El cantante británico se derrumbó emocionalmente al dirigirse al público sobre la situación en Gaza, informa Fox News.

«Los ataques del 7 de octubre contra Israel fueron horribles», expresó Sheeran, pero que lo que está sucediendo con los civiles en Gaza es «catastrófico, injustificable y desproporcionado». «Se trata de una cuestión humanitaria y ya no puedo ocultar lo que siento al respecto», añadió visiblemente quebrantado.

El cantante británico dijo que la semana le trajo decisiones difíciles, algunas de las cuales terminaron en errores. «Lo siento muchísimo», agregó.

Efecto dominó

El concierto fue el primero de la gira ‘Loop’ desde que Macklemore fuera polémicamente excluido del cartel por sus comentarios en apoyo a Palestina. El rapero dijo que la población de Gaza y de la «Cisjordania ocupada» no había sido olvidada y cerró con un «Palestina libre».

Las declaraciones provocaron una petición del Israeli American Council para apartar al músico y el rechazo de propietarios de algunos de los estadios donde debía continuar la gira. También provocó una reacción en cadena, con los demás artistas que acompañaban al británico abandonando el ‘tour’ en solidaridad y, además, se registraron protestas a las afueras del recinto antes del concierto del sábado.

Tras su salida, Macklemore afirmó que donará el millón de dólares que obtuvo por su participación en la gira de Ed Sheeran a seis organizaciones que brindan ayuda a los palestinos.