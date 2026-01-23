Venezuela convoca a movilización global por la liberación del presidente Maduro y Cilia

Venezuela continúan trabajando por la unidad nacional en un contexto marcado por el rechazo generalizado a la invasión

El diputado venezolano Nicolás Ernesto Maduro Guerra, hijo del presidente constitucional, Nicolás Maduro, manifestó este jueves que con su agresión contra Venezuela el 3 de enero, que condujo al secuestro del jefe de Estado y su esposa, diputada Cilia Flores, EE.UU. pretende enviar el mensaje de que puede imponer su ideología fascista a través de la fuerza y advirtió que el mundo asiste a la privatización del derecho internacional.

Durante una videoconferencia en que se coordinaron estrategias y acciones para globalizar la solidaridad con el presidente Maduro y Cilia y exigir su liberación, Maduro Guerra convocó a articular grandes movilizaciones en EE.UU., Europa y otras partes del mundo el 3 de febrero próximo, cuando se cumpla un mes de la vil agresión yanqui —que dejó saldo de más de cien personas asesinadas—, para demandar a la Casa Blanca la liberación del jefe de Estado constitucional y la primera combatiente.

Al intervenir en el foro, organizado por la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), el legislador instó a unir a todos los pueblos y mantener una movilización permanente en las calles en defensa de la paz y del derecho internacional. Advirtió que «estamos en vías de la privatización del Derecho Internacional».

Asimismo, reiteró la convocatoria a un gran encuentro internacional de especialistas del Derecho en Caracas la primera semana de febrero, espacio que convertirá a la capital venezolana en epicentro de la defensa del derecho internacional y abrirá las puertas a la presentación de denuncias jurídicas del secuestro en escenarios internacionales.

Contrastó el carácter pacífico de los pueblos del Sur Global con la agresividad y el intervencionismo de la Casa Blanca. «Somos pueblos en resistencia que estamos buscando un modelo y que están luchando por su derecho a existir, por su derecho a un mundo mejor. Y que estamos resistiendo para que nuestro modelo de igualdad social, de felicidad del pueblo venezolano, de felicidad mundial, de repartición de las riquezas, de cerrar las brechas de la desigualdad, sea el mundo futuro«, expresó.

Aseguró que en Venezuela continúan trabajando por la unidad nacional en un contexto marcado por el rechazo generalizado a la invasión y el amplio respaldo a la gestión de la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

«Hay un apoyo nacional, porque sabemos que tenemos que unirnos para sacar el país adelante. Unidad para la paz», agregó Maduro Guerra, quien trasmitió que «a pesar del dolor, nosotros estamos firmes como Revolución Bolivariana, defendiendo nuestro modelo político, social y económico. Y aquí nos mantendremos firmes y con dignidad».

Además, agradeció al premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, por solicitar a la ONU la creación de una comisión para investigar el secuestro y a la Duma rusa por un acuerdo que adoptó de solidaridad con Venezuela ante la agresión yanqui.

Durante el foro, la diputada Tania Díaz reflexionó sobre el relato mediático y el bombardeo de desinformación sobre la agresión. Rechazó que le llamen «captura» al secuestro, término aquel que invisibiliza la campaña de mentiras contra el presidente Maduro para tratar de vincularlo con el narcotráfico. Recordó que fue secuestrado mientras se encontraba al frente del Estado venezolano.

Propuso enviar cartas a los grandes medios para explicar la condición jurídica del caso y la condición de prisionero de guerra en que se declaró el presidente Maduro. En paralelo, rechazó matrices que se emiten para confundir, como la presunta traición al presidente Maduro por la dirección revolucionaria, inexistentes contactos con autoridades estadounidenses, etc.

Recordó que en otra operación de guerra cognitiva, EE.UU. criminalizó a la migración venezolana y bajo el pretexto de combatir a un inexistente Tren de Aragua, envió a un campo de concentración en El Salvador a 232 migrantes venezolanos, donde sufrieron torturas de diverso tipo durante su injusta encarcelación.