Realizarán en mayo examen de captación a la carrera de Periodismo

A las pruebas podrán presentarse estudiantes de 12mo. grado interesados en la carrera, teniendo en cuenta su disposición a cumplir el Servicio Militar Activo durante el año antes de su ingreso a la universidad

Agencia Cubana de Noticias

26 abril, 2026 - 4:12pm

Los interesados en realizar el examen de captación deberán inscribirse en su preuniversitario hasta el 8 de mayo. (Foto: cubaperiodistas.cu)

En todo el país se iniciará próximamente el proceso de ingreso a la carrera de Periodismo; informa Juventud Rebelde.

El examen de captación se realizará el jueves 21 de mayo, a las 9:00 a.m., para los estudiantes de 11no. y 12mo. grados en todas las provincias, según indica una nota de la Dirección General de Pregrado, del Ministerio de Educación Superior.

A las pruebas podrán presentarse estudiantes de 12mo. grado interesados en la carrera, teniendo en cuenta su disposición a cumplir el Servicio Militar Activo durante el año antes de su ingreso a la universidad.

De igual forma, se examinarán de conjunto los estudiantes de 11no. grado que quieran optar por al Colegio Universitario de Periodismo en el curso académico 2026-2027.

Los aspirantes al Colegio Universitario (11no. grado) deberán cumplir con los siguientes requisitos: haber alcanzado más de 90 puntos en las asignaturas de Español, Historia de Cuba y Cultura Política, así como haber alcanzado más de 85 puntos, como promedio general.

Los interesados en realizar el examen de captación deberán inscribirse en su preuniversitario hasta el 8 de mayo, donde se asegurará el cumplimiento de los requisitos.

RELACIONADO CON:

Agencia Cubana de Noticias

Texto de Agencia Cubana de Noticias

Escambray se reserva el derecho de la publicación de los comentarios. No se harán visibles aquellos que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, o atenten contra la dignidad de una persona o grupo social, así como los que no guarden relación con el tema en cuestión.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Escambray / ISSN 9664-1277
www.escambray.cu ©1999 - 2026