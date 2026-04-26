Realizarán en mayo examen de captación a la carrera de Periodismo

En todo el país se iniciará próximamente el proceso de ingreso a la carrera de Periodismo; informa Juventud Rebelde.
El examen de captación se realizará el jueves 21 de mayo, a las 9:00 a.m., para los estudiantes de 11no. y 12mo. grados en todas las provincias, según indica una nota de la Dirección General de Pregrado, del Ministerio de Educación Superior.
A las pruebas podrán presentarse estudiantes de 12mo. grado interesados en la carrera, teniendo en cuenta su disposición a cumplir el Servicio Militar Activo durante el año antes de su ingreso a la universidad.
De igual forma, se examinarán de conjunto los estudiantes de 11no. grado que quieran optar por al Colegio Universitario de Periodismo en el curso académico 2026-2027.
Los aspirantes al Colegio Universitario (11no. grado) deberán cumplir con los siguientes requisitos: haber alcanzado más de 90 puntos en las asignaturas de Español, Historia de Cuba y Cultura Política, así como haber alcanzado más de 85 puntos, como promedio general.
Los interesados en realizar el examen de captación deberán inscribirse en su preuniversitario hasta el 8 de mayo, donde se asegurará el cumplimiento de los requisitos.
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