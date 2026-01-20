Venezuela declara Héroes y Mártires a los 32 cubanos caídos el pasado 3 de enero (+video)

El primer vicepresidente legislativo, Pedro Infante, resaltó la “superioridad sin límites en el plano moral, en el arrojo, en el valor y en la dignidad” mostrada por los cubanos frente a un adversario con mayor capacidad tecnológica, logística y numérica

Reconocimiento oficial venezolano a la valentía de los combatientes cubanos caídos. (Foto: Cubaminrex)

El Parlamento venezolano (AN) aprobó este lunes reconocer como Héroes y Mártires de la patria bolivariana a los treinta y dos militares cubanos que perdieron la vida durante la acción ofensiva ejecutada por Estados Unidos el 3 de enero pasado.

Al dar a conocer la resolución, el primer vicepresidente legislativo, Pedro Infante, resaltó la “superioridad sin límites en el plano moral, en el arrojo, en el valor y en la dignidad” mostrada por los cubanos frente a un adversario con mayor capacidad tecnológica, logística y numérica.

“Manifestar, sobre todo, la admiración hacia nuestros combatientes cubanos y venezolanos que, con enorme dignidad, con gran coraje y con inmensa valentía, hicieron frente al invasor, se enfrentaron y lucharon en condiciones de una desventaja enorme en cuanto a equipamiento castrense y dominio del espacio aéreo”, expresó.

En la sede diplomática cubana ubicada en Caracas, el secretario ejecutivo de la Alianza de los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Libre Comercio, Rander Peña, transmitió el sentir de las naciones y gobiernos que integran este mecanismo de integración regional.

“Hoy ellos se transforman en seres luminosos que continuarán siendo una guía que nos iluminará en la lucha cotidiana, en la batalla constante. ¡A ellos, Honor y Gloria!; a sus familiares, nuestro abrazo eterno, nuestro afecto, nuestro compromiso, nuestra admiración hacia cada uno de ellos, porque criaron a hombres valerosos, íntegros, a hombres ejemplares”, sostuvo.

Por otro lado, el representante diplomático de Cuba en la nación sudamericana, Jorge Luis Mayo Fernández, manifestó haber “recibido con profunda emoción y agrado este acuerdo del Parlamento” venezolano.

“Lo hemos acogido en representación del pueblo cubano, de sus deudos, de las madres, de las esposas, de los hijos de los 32 compañeros fallecidos en combate frente al imperialismo. Hemos reiterado a todos los camaradas que nos han visitado nuestra determinación inquebrantable”, subrayó.

En video, Declaran a 32 cubanos caídos héroes y mártires de Venezuela