Venezolanos tomaron las calles de Caracas para exigir el regreso de Maduro y Cilia (+fotos)

Maduro Guerra manifestó que se debe conmemorar a los mártires caídos el 3 de enero por «defender a la patria». (Foto: Madelein García)

El diputado venezolano e integrante de la Dirección Nacional del PSUV, Nicolás Maduro Guerra recalcó este martes que el primer deber del chavismo es “garantizar la hegemonía del proyecto bolivariano y hacerlo irreversible”, además de exigir la liberación del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y la Primera Dama Cilia Flores, quienes fueron secuestrados por el gobierno de Estados Unidos durante los acontecimientos del pasado 3 de enero en Venezuela.

“La primera victoria fue preservar la vida de Nicolás y de Cilia” tras el ataque y secuestro por parte del Gobierno estadounidense, puntualizó Maduro Guerra durante la movilización realizada en Caracas, además de asegurar que la presidenta encargada Delcy Rodríguez es del “equipo del presidente Maduro, porque es una mujer leal que viene de sufrir el asesinato de su padre a manos de los que hoy se tiene que sentar a conversar”.

Relató el clamor popular en la calle por el retorno del presidente Nicolás Maduro y su esposa, subrayando la necesidad de “mantener la calma para preservar el liderazgo al frente con el pueblo organizado” y no perder la patria.

Asimismo, Maduro Guerra manifestó que se debe conmemorar a los mártires caídos el 3 de enero por “defender a la patria”, precisando que el Gobierno Nacional reportó más de 100 personas que perdieron la vida tras ataques estadounidenses.

En la marcha por la paz, los asistentes pidieron el retorno inmediato del presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores, “prisioneros de guerra en Estados Unidos desde el pasado 3 de enero”. Expresaron que “el mundo debe escuchar la voz del pueblo valiente que respalda la labor ardua de sus líderes, quienes han sido defensores de la paz y la soberanía”.

Por su parte, el jefe de Gobierno de Caracas, Nahum Fernández, informó que la presidenta encargada Delcy Rodríguez gestiona una agenda de trabajo con el Gobierno de Estados Unidos (EEUU) “basada en la diplomacia de paz”, en este sentido, enfatizó que Venezuela “siempre ha estado abierto para establecer una cooperación basada en el respeto mutuo con EEUU”.

“Venezuela no quiere guerra, ni bombardeos y por eso hoy marcha: a favor de la paz”, destacó el jefe de gobierno.

Esta movilización también sirvió como antesala a la primera consulta popular nacional 2026, programada para el próximo domingo 8 de marzo, donde el pueblo organizado elegirá los proyectos que definirán el desarrollo de sus territorios.

La alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, resaltó la “emoción y el sentido de empoderamiento” del Poder Popular al presentar propuestas que responden a las necesidades reales de cada comunidad. Meléndez afirmó que “Hay una credibilidad que va en aumento: que esta es la forma de gobernar. Es una democracia directa, protagónica, participativa de nuestro pueblo en cada uno de los proyectos que ellos deciden”, subrayando la eficiencia con casi el 100% de avance en proyectos ejecutados previamente en la capital.