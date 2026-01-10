Venezuela: Presidenta encargada reafirma constitucionalidad

Delcy Rodríguez subrayó en una actividad pública que «no hay incertidumbre» sobre el asunto, pues quien encabeza al país “es el Poder Popular”, aunque su líder legítimo esté ausente desde hace una semana, tras la incursión militar estadounidense

Delcy Rodríguez participó en un acto en la Comuna 4 de Febrero de Sucre, estado de Miranda. (Foto: PL)

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó este sábado que el ejecutivo liderado por ella “es un gobierno constitucional”, pese al secuestro por Estados Unidos del mandatario electo, Nicolás Maduro, durante un ataque el 3 de enero.

La ejecutiva de la nación sudamericana subrayó en una actividad pública que «no hay incertidumbre» sobre el asunto, pues quien encabeza al país “es el Poder Popular”, aunque su líder legítimo esté ausente desde hace una semana, tras la incursión militar estadounidense, añadió la Agencia Venezolana de Noticias (AVN).

«¿Quién dirige al pueblo venezolano?”, se preguntó la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela en un acto en la Comuna 4 de Febrero de Sucre, estado de Miranda, y subrayó a continuación: “el Poder Popular y su gobierno constitucional, así que aquí no hay duda, aquí no hay niveles de incertidumbre».

«Aquí manda el pueblo venezolano –insistió Rodríguez, según la AVN- y hay un gobierno, el gobierno del presidente constitucional Nicolás Maduro y yo tengo la responsabilidad de encargarme mientras dure su secuestro”.

“Estamos en lucha para que él regrese acá, a nuestra patria, a nuestra Venezuela amada, porque desde acá, las Comunas, los movimientos sociales y toda Venezuela, están clamando para que regresen nuestro presidente Nicolás Maduro y nuestra primera combatiente Cilia Flores», enfatizó la presidenta encargada.