Con la incorporación de 18 nuevos servicios y mayores facilidades para la gestión de trámites en línea, la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) de Cuba presentó una nueva versión de su plataforma digital, como parte de las actividades de Fihav 2026

La herramienta busca simplificar los procedimientos asociados a las importaciones y exportaciones.

Con la incorporación de 18 nuevos servicios y mayores facilidades para la gestión de trámites en línea, la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) de Cuba presentó una nueva versión de su plataforma digital, como parte de las actividades de Fihav 2026.

La herramienta, que cuenta con más de 600 empresas registradas y 11 autoridades competentes, busca simplificar los procedimientos asociados a las importaciones y exportaciones, en correspondencia con las transformaciones económicas que amplían la participación de empresas estatales, mipymes y cooperativas en esta actividad.

Entre las nuevas prestaciones destaca la posibilidad de solicitar en línea la facultad de comercio exterior y la nomenclatura de bienes y una vez autorizadas, las empresas podrán consultar las subpartidas aprobadas e identificar los permisos necesarios para importar o exportar cada producto.

También se incorporan servicios como el certificado de origen de la Cámara de Comercio y el permiso para sustancias sometidas a fiscalización del Ministerio de Salud Pública (Minsap).

Estas opciones se suman a las disponibles anteriormente, entre ellas la acreditación de usuarios, el registro de nomenclaturas, la solicitud de servicios de importación y exportación, los certificados sanitarios de exportación y los permisos eventuales para operar con subpartidas restringidas o prohibidas.

MAYOR AUTONOMÍA EN LA GESTIÓN EMPRESARIAL

La actualización permite a las empresas consultar desde la pantalla de inicio los permisos vigentes, los registros activos, los clientes y proveedores, así como recibir alertas sobre los documentos próximos a vencer.

Los usuarios podrán, además, modificar, renovar o cancelar permisos y registros sin necesidad de iniciar un nuevo trámite, administrar los derechos de acceso de sus equipos de trabajo y delegar solicitudes.

Otra de las funcionalidades es la incorporación de una bandeja que reúne los expedientes pendientes de completar información o responder observaciones de las autoridades competentes.

La nueva versión de la VUCE se desarrolló en el marco del proyecto Apoyo a los Nuevos Actores Económicos para una Diversificación Económica Innovativa y Sostenible (NAE), financiado por la Unión Europea.

Entre las próximas acciones previstas figuran la incorporación de otras instituciones y servicios, el desarrollo del pago en línea de los trámites y la implementación de un asistente virtual que responderá las preguntas más frecuentes y orientará a los usuarios en sus gestiones.

Con estas prestaciones, la plataforma pretende reducir los desplazamientos, el uso de expedientes en papel y los tiempos de espera, además de favorecer la transparencia y el seguimiento de las solicitudes de comercio exterior.