Ampliará Feria Internacional de La Habana transmisión en línea para todo el público

Con la iniciativa, el Mincex busca que un mayor número de personas participe y se mantenga informada sobre las actividades, novedades y propuestas de la cita

La feria Internacional de La Habana comenzará este martes.

La Feria Internacional de La Habana (FIHAV 2026) ampliará su alcance con la transmisión audiovisual de sus actividades a través de diversos canales públicos digitales, con el objetivo de garantizar el acceso de todas las personas interesadas.

Según informó este lunes el Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (Mincex) en su perfil de Facebook, las plataformas habilitadas son ProCuba en Bilibili, para el público de China; ProCuba en VK Video, para Rusia; y los canales de ProCuba y del Mincex en YouTube.

Entre las actividades previstas para difundirse figuran la inauguración, el día 24 a las 9:00 a. m., la presentación del concurso Hecho en Cuba y las potencialidades de los territorios para la exportación y la inversión.

También se transmitirán la presentación de las oportunidades que ofrece la Cámara de Comercio para facilitar los negocios, la Ventanilla Única de Comercio Exterior y la Ventanilla Única de Inversión Extranjera.

El lanzamiento de la Cartera de Oportunidades 2026 contará con la intervención del viceprimer ministro y ministro del Comercio Exterior, Oscar Pérez-Oliva Fraga.

La clausura del evento, en la que se darán a conocer los premios, cerrará la cobertura de esta edición.

Con la iniciativa, el Mincex busca que un mayor número de personas participe y se mantenga informada sobre las actividades, novedades y propuestas de FIHAV 2026.