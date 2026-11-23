La Feria Internacional de La Habana (FIHAV 2026) ampliará su alcance con la transmisión audiovisual de sus actividades a través de diversos canales públicos digitales, con el objetivo de garantizar el acceso de todas las personas interesadas.
Según informó este lunes el Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (Mincex) en su perfil de Facebook, las plataformas habilitadas son ProCuba en Bilibili, para el público de China; ProCuba en VK Video, para Rusia; y los canales de ProCuba y del Mincex en YouTube.
Entre las actividades previstas para difundirse figuran la inauguración, el día 24 a las 9:00 a. m., la presentación del concurso Hecho en Cuba y las potencialidades de los territorios para la exportación y la inversión.
También se transmitirán la presentación de las oportunidades que ofrece la Cámara de Comercio para facilitar los negocios, la Ventanilla Única de Comercio Exterior y la Ventanilla Única de Inversión Extranjera.
El lanzamiento de la Cartera de Oportunidades 2026 contará con la intervención del viceprimer ministro y ministro del Comercio Exterior, Oscar Pérez-Oliva Fraga.
La clausura del evento, en la que se darán a conocer los premios, cerrará la cobertura de esta edición.
Con la iniciativa, el Mincex busca que un mayor número de personas participe y se mantenga informada sobre las actividades, novedades y propuestas de FIHAV 2026.
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