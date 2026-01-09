VisionEs: Más energía desde Sancti Spíritus

El parque solar fotovoltaico enclavado a la entrada del municipio espirituano de Jatibonico sincronizará al Sistema Electroenergético Nacional en los próximos días

El parque solar fotovoltaico enclavado a la entrada del municipio espirituano de Jatibonico sincronizará al Sistema Electroenergético Nacional en los próximos días. Este, el tercero de su tipo en la provincia, se prevé que no sea el último en construirse.

Otro tema que aborda esta emisión de VisionEs es el rechazo de los espirituanos a los acontecimientos acaecidos en Venezuela durante la semana.