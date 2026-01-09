VisionEs: Más energía desde Sancti Spíritus

El parque solar fotovoltaico enclavado a la entrada del municipio espirituano de Jatibonico sincronizará al Sistema Electroenergético Nacional en los próximos días. Este, el tercero de su tipo en la provincia, se prevé que no sea el último en construirse.
Otro tema que aborda esta emisión de VisionEs es el rechazo de los espirituanos a los acontecimientos acaecidos en Venezuela durante la semana.
Escambray se reserva el derecho de la publicación de los comentarios. No se harán visibles aquellos que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, o atenten contra la dignidad de una persona o grupo social, así como los que no guarden relación con el tema en cuestión.