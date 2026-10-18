Voces de Mujeres, un espacio de diálogo

Féminas de Yaguajay intercambian sobre temas de interés a partir de sus historias de vida

El encuentro Voces de Mujeres aboga por la socialización entre las féminas. (Fotos: Cortesía de Ivania García Viamontes)

Ante la necesidad de encontrar un espacio para el diálogo, nació un buen día en Yaguajay Voces de Mujeres, punto de convergencia para que ellas interactúen sobre temas de su interés, bajo el principio de una historia de vida.

Fruto del trabajo de la Cátedra de Género e Identidad del Centro Universitario Municipal (CUM) Simón Bolívar, y el apoyo de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) del territorio, nació este evento, que busca la socialización y suma a diversas entidades de la zona.

Así lo explicó a Escambray Ivania García Viamonte, profesora del CUM y presidenta de la Cátedra de Género e Identidad.

«En un primer momento se pensó en la Biblioteca Pública Juan Oscar Alvarado Miranda, del norte espirituano, como sede del espacio. Sin embargo, hemos tenido la necesidad de salir de ese lugar e ir a otros, donde se hace bajo las mismas condiciones y con mucha calidad», destacó la propia fuente.

Al espacio se suman diversas entidades del municipio.

De igual forma, acotó que resultan diversas las temáticas que se abordan en este encuentro de las féminas yaguajayenses, dentro de las que sobresalen la violencia, salud emocional de las mujeres, el empoderamiento de la mujer rural, entre otros asuntos de marcado interés.

García Viamonte refirió, además, que estas citas contribuyen a visualizar el quehacer de las féminas del municipio.

«Es un espacio de visibilidad, de comunicación, de conocernos unas a las otras y, aunque no cierre una brecha de género, puede cerrar una comunicacional. En la práctica sí cierra una brecha cultural.

«Este es el primer evento de Yaguajay donde se pone de frente a la mujer. Ha demostrado que nosotras mismas tenemos que buscar nuestros propios espacios y no esperar a que nadie venga a organizarlos.

“Por eso ha sido tan importante la Cátedra de Género e Identidad del Centro Universitario Municipal. Primero, porque lo pensó y, segundo, porque hemos tenido siempre el apoyo de la FMC», concluyó la profesora.