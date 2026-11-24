La carrera-caminata partió desde el Sectorial Provincial de Salud hasta su llegada a la Plaza Cultural de los Olivos, donde terminó con una toma deportiva

En un canto a la vida se convirtió la carrera-caminata contra la violencia en las mujeres y las niñas en Sancti Spíritus, jornada que reunió este fin de semana a cientos de mujeres, jóvenes y niñas, las cuales fueron acompañadas por hombres, en una iniciativa que tuvo un carácter inclusivo.

Convocada por la Dirección Provincial de Deportes en Sancti Spíritus, en coordinación con el Sectorial Municipal, la Federación de Mujeres Cubanas, los Comités de Defensa de la Revolución y el movimiento obrero, la carrera-caminata partió desde el Sectorial Provincial de Salud hasta su llegada a la Plaza Cultural de los Olivos, donde terminó con una toma deportiva.