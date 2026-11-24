Cada 25 de noviembre, el mundo conmemora una fecha que nació de un crimen y se convirtió en exigencia global, un llamado a respetar el derecho de las mujeres a vivir sin violencia

El 25 de noviembre de 1960, tres hermanas fueron asesinadas en República Dominicana. Patria, Minerva y María Teresa Mirabal eran opositoras a la dictadura de Rafael Trujillo. Sus cuerpos aparecieron en el fondo de un barranco, víctimas de un crimen que el régimen presentó como un accidente automovilístico. Tenían entre 25 y 36 años. Eran mujeres, y fueron asesinadas por serlo y por oponerse al poder.

Su muerte no fue un caso aislado en la historia.La violencia contra las mujeres ha atravesado siglos y fronteras. En 1937, durante la ocupación japonesa de Nankín, unas 20.000 mujeres fueron violadas, torturadas sexualmente y asesinadas en el primer mes de la ocupación. Durante la Segunda Guerra Mundial, cerca de 200.000 mujeres fueron convertidas en esclavas sexuales por el ejército japonés en el sistema conocido como «mujeres de confort». En Ruanda, en 1994, la violencia sexual fue utilizada como arma de genocidio, y los tribunales internacionales tardaron años en reconocerlo como crimen. En Guatemala, entre 2001 y 2011 se documentaron casi 6.000 casos de feminicidio: un promedio de una mujer asesinada cada día durante una década.

La magnitud del problema es global y persistente. La Organización Mundial de la Salud estima que 840 millones de mujeres y niñas han sufrido violencia física o sexual de pareja, o violencia sexual por parte de otra persona a lo largo de su vida, lo que equivale a casi una de cada tres. En 2024 , unas 50.000 mujeres y niñas fueron asesinadas por familiares o parejas, un promedio de 137 al día. Solo el 31,82% de las mujeres que sufren violencia busca ayuda, y apenas el 9,2% acude a la policía.

Frente a esa realidad, la comunidad internacional empezó a articular una respuesta. En 1981, el Primer Encuentro Feminista de América Latina y el Caribe, reunido en Bogotá, adoptó el 25 de noviembre como jornada de denuncia, en memoria de las hermanas Mirabal. En 1993, la Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. Y el 17 de diciembre de 1999, mediante la resolución 54/134, la ONU oficializó la fecha como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La propuesta fue presentada por República Dominicana, en nombre propio y de otros 74 Estados miembros, y fue aprobada sin votación en la Tercera Comisión.

La resolución invita a gobiernos, organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales a organizar cada año actividades de sensibilización. Su definición de violencia abarca «todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer», incluidas las amenazas, la coacción y la privación arbitraria de la libertad, tanto en la vida pública como en la privada.

Desde 2008 , la campaña «ÚNETE para Poner Fin a la Violencia contra las Mujeres» articula los esfuerzos globales. Los 16 Días de Activismo, que se extienden del 25 de noviembre al 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, fueron impulsados en 1991 por activistas del Instituto para el Liderazgo Global de las Mujeres. El lema de 2026 es «Garantizar la justicia, proteger a las supervivientes, poner fin a la impunidad».

El Observatorio de Cuba sobre Igualdad de Género (OCIG), dependiente de la ONEI y del Centro de Estudios de la Federación de Mujeres Cubanas, recopila indicadores con enfoque de género. Su actualización más reciente, presentada en octubre de 2026, contiene 35 indicadores organizados en las 7 áreas del Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres (PAM).

Violencia de género (datos judiciales de 2024):

76 mujeres de 15 años y más fueron víctimas de feminicidio, con una tasa de 1,79 por cada 100.000 mujeres.

55 de estos casos fueron feminicidios íntimos, con una tasa de 1,29 por cada 100.000 mujeres.

Se juzgaron 230 casos de violencia sexual: 120 por agresión sexual y 110 por otros tipos.

Violencia de género (datos judiciales de 2025):

49 mujeres de 15 años y más fueron víctimas de asesinato a manos de sus parejas, exparejas u otras personas por razones de género, con una tasa de 1,19 por cada 100.000 mujeres. Esto representa un ligero decrecimiento respecto a 2023 (60 casos, tasa de 1,37) y 2024 (76 casos, tasa de 1,79).

Por provincias, los mayores registros fueron: La Habana (12 casos), Mayabeque, Camagüey y Holguín (6 casos cada una) y Santiago de Cuba (5 casos).

El 46,9% de las víctimas fue asesinada por su expareja. El 75,5% no tenía vínculo laboral.

En el 89,7% de los casos el hecho ocurrió en el hogar. 32 víctimas tenían hijos menores, lo que dejó a 54 menores sin el amparo materno.

El grupo de edad con más víctimas fue el de 20 a 44 años (38 casos).

Se registraron más casos en zona urbana (33) que rural (16), aunque la tasa fue mayor en la rural (1,65).

La distribución por color de piel corresponde a la estructura de la población cubana: las mujeres blancas siguen siendo mayoría.

Ninguna de las víctimas presentaba algún tipo de discapacidad al momento de la muerte.

Brechas de género en cuidados y hogar:

El 19% de las mujeres de 15 años y más realiza al menos una hora semanal de cuidado familiar, frente al 7,2% de los hombres.

Aproximadamente 3 de cada 10 mujeres se ocupan exclusivamente de los quehaceres del hogar.

Participación política y toma de decisiones:

La brecha de escaños ocupados por mujeres en gobiernos municipales se redujo de 29 puntos en 2017-2018 a 10,8 puntos en la actualidad.

Las mujeres ocupan el 38,6% de los cargos directivos, altos e intermedios.

Otros indicadores:

En la titularidad de tierras agrícolas predomina la presencia de hombres, aunque se observa un ligero incremento de mujeres al cierre de 2024.

En 2024 se registró un ligero descenso en la tasa de fecundidad de niñas de 10 a 14 años y de 15 a 19 años.

El Estado cubano mantiene una política declarada de tolerancia cero frente a la violencia de género. Los instrumentos principales son el Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres (PAM), la Estrategia Integral de Prevención y Atención a la Violencia de Género y el Código de las Familias. El OCIG se organiza en torno a las 7 áreas del PAM y funciona como herramienta de seguimiento de la Estrategia Integral y del Objetivo de Desarrollo Sostenible 5.

La historia de la violencia contra las mujeres no se agota en las cifras, pero las cifras la sostienen. Desde Nankín hasta Guatemala, desde las «mujeres de confort» hasta las hermanas Mirabal, el patrón se repite: la violencia sexual y de género ha sido utilizada como arma, como castigo y como forma de control. La creación del 25N no fue un gesto simbólico, sino el resultado de décadas de exigencia feminista por visibilizar lo que durante siglos permaneció silenciado en el ámbito privado y en los relatos oficiales.

Hoy, la fecha es oficial en la ONU, pero la brecha entre el discurso y la realidad persiste. El valor del 25 de noviembre radica en recordar que la memoria de las víctimas exige algo más que homenajes: exige políticas que funcionen, sistemas de justicia que respondan y una sociedad global que deje de tolerar la violencia en cualquiera de sus formas.