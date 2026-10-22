Votantes en EEUU por bajar costo de la vida y finalizar guerra en Irán

Un 80 por ciento de los entrevistados señaló que los legisladores deberían convertir el asunto de la reducción de los precios para los consumidores en una de las prioridades del nuevo Congreso

Bajar el costo de la vida resulta una de las mayores preocupaciones de los estadounidenses. (Foto: PL)

El deseo mayoritario de los votantes es que el próximo Congreso de Estados Unidos se centre en dos de sus principales preocupaciones este jueves: bajar el costo de la vida y finalizar la guerra en Irán, según encuestas.

Un 80 por ciento de los entrevistados para el estudio de Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research señaló que los legisladores deberían convertir el asunto de la reducción de los precios para los consumidores en una de las prioridades del 120.º Congreso, cuya composición se definirá tras las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre.

Los datos indicaron que alrededor del 70 por ciento de los encuestados quiere ver una conclusión del conflicto en Irán, que ya se acerca a los ocho meses de duración, cuando el presidente Donald Trump le auguró apenas de cuatro a seis semanas.

Además, la guerra disparó los precios de la gasolina en Estados Unidos, sin hablar del costo humano de un belicismo al que buena parte de la ciudadanía se opone.

Los primeros bombazos sobre Teherán -coordinados entre Estados Unidos e Israel- el 28 de febrero causaron centenares de muertos, entre ellos el líder iraní Ali Jamenei y más de 100 estudiantes de una escuela primaria capitalina. Meses después, Washington sigue sin aceptar directamente la responsabilidad del ataque a ese centro escolar.

Por la parte estadounidense, en lo que va de contienda, se reportan al menos 21 militares fallecidos.

“Hace dos años, Donald Trump y los extremistas del movimiento MAGA prometieron que reducirían el elevado costo de vida desde el primer día.

Sin embargo, los costos no han disminuido; al contrario, han aumentado”, afirmó Hakeem Jeffries (demócrata por Nueva York), líder de la minoría en la Cámara de Representantes.

Entretanto, se está registrando cifra récord de votación anticipada. Impulsados por el sentimiento antiTrump, los demócratas cuentan con una ventaja de 10 puntos sobre los republicanos en la preferencia de los votantes en sus propios distritos previo a las intermedias que se celebrarán en unos días.

Varios tanteos dan números cada vez más bajos al ocupante del Despacho Oval, quien retornó en enero de 2025 a la Casa Blanca de no involucrarse en conflictos en el extranjero, terminar la guerra entre Rusia y Ucrania, bajar los precios desde el primer día y que todos fueran felices en una era dorada para Estados Unidos.

En los comicios de mitad de mandato se renovarán los 435 asientos de la Cámara de Representantes y 35 de los 100 con que cuenta el Senado; además, serán las elecciones para gobernadores y otros cargos locales y estatales.

Aunque el nombre del presidente no estará en las boletas, lo votantes ajustarán cuentas. Los republicanos -a tono con pronósticos- podrían perder el control de una o las dos cámaras del Congreso.