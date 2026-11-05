Estados Unidos: Sugieren salida de Pete Hegseth como secretario de Defensa

El portavoz principal del Pentágono, Sean Parnell, respondió a esos comentarios advirtiendo que Hegseth “no dará un paso atrás”

Hegseth carece de un apoyo sólido entre los legisladores en el Capitolio.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, es blanco este jueves de llamados a renunciar tras la derrota del Partido Republicano en las elecciones intermedias del 3 de noviembre, donde perdió el control del Congreso.

Uno de sus críticos es el congresista Don Bacon, republicano por Nebraska, quien sugirió que el Pentágono no debería encabezarlo Hegseth, de quien puso en duda su “brújula moral”.

El pronunciamiento de Bacon, miembro de Cámara de Representantes, luego de la estrepitosa caída de los republicanos, abre la posibilidad de iniciar procesos de destitución contra miembros del gabinete del presidente Donald Trump en el 120.º Congreso, que se instalará el 3 de enero de 2027.

“No creo que fuera una buena elección desde el principio” y tampoco “habría votado a favor de su confirmación”, subrayó Bacon en declaraciones a Fox News Digital.

El representante recordó la controversia en torno al uso, por parte de funcionarios de la administración, de la aplicación de mensajería Signal en la que abordaron planes militares sensibles.

“No asumió ninguna responsabilidad por ello, a pesar de que fue culpa suya. Y cosas así molestan a quienes han dedicado toda su vida a las fuerzas armadas, poseen una brújula moral y asumen sus responsabilidades”, enfatizó.

Bacon también sugirió que Hegseth carece de un apoyo sólido entre los legisladores en el Capitolio, donde los demócratas pasaron a dominar las dos cámaras del Congreso.

El portavoz principal del Pentágono, Sean Parnell, respondió a esos comentarios advirtiendo que Hegseth “no dará un paso atrás”.

Casi al final de este 119.º Congreso, un grupo de demócratas respaldó una iniciativa legislativa impulsada por Shri Thanedar (demócrata por Michigan) con el objetivo de someter a Hegseth a un proceso de destitución (impeachment).

El vicepresidente JD Vance dijo que la guerra con Irán es “la razón por la que perdimos”. Trump se limitó a expresar que Vance “probablemente tiene razón”, porque el conflicto “hizo subir un poco el precio de la gasolina a corto plazo”.

De acuerdo con los informes, Trump, por su parte, ha estado consultando a sus asesores sobre si Hegseth debería permanecer en su cargo, aunque celebró su trabajo.

El 3 de noviembre estaban llamados a las urnas 250 millones de votantes; más de 58 millones de ellos emitieron su boleta de forma anticipada.