Vuelve la escena constructiva al cine de Cabaiguán

La filial avileña del Fondo Cubano de Bienes Culturales ya realizó el diagnóstico para intervenir en el techo, la estructura de peores condiciones

La fachada de la institución fue pintada en diciembre. (Foto: Facebook)

Tras varios años de ser objeto de labores constructivas, buchito a buchito, vuelve el accionar a plantar bandera en el cine Rogelio Rojas, del municipio espirituano de Cabaiguán, el de mayores fisuras de esa índole en la provincia.

A pesar de las complejidades del actual contexto —declaró Yoel Pérez Triana, al frente del Sectorial de Cultura y Arte, en Sancti Spíritus—, la aspiración es borrar todas las huellas deplorables que aún presenta la institución, principalmente en el techo.

“Recientemente, estuvieron en el lugar integrantes de la filial avileña del Fondo Cubano de Bienes Culturales. Realizaron el diagnóstico inicial para comenzar a intervenir”, declaró.

El financiamiento aprobado bajo el concepto de reparación y mantenimiento es de alrededor de 8 millones de pesos, según confirmó Asley Reyes, quien fungió como director del Centro Provincial de Cine en Sancti Spíritus hasta el mes de enero y actualmente conduce los destinos económicos del Sectorial.

“Pretendemos extender las labores desde la cubierta con graves problemas constructivos hasta el tabloncillo y falso techo. Para ello, serán decisivos la planificación y control de todos los recursos”.

La emblemática institución cabaiguanense despidió el año con pintura fresca en su fachada. De acuerdo con los entrevistados, lo realizado no debe afectarse cuando se inicie la intervención constructiva.

Este propio periódico mostró con anterioridad que desde el 2020 se mejora la infraestructura del cine, acciones que se han detenido por largos periodos por diversos argumentos.

El actual Sergio Rojas, otrora Capirot, con tres plantas frontales, se inauguró el 23 de febrero de 1946. Desde entonces hasta la fecha ha sido testigo de muchos de los más importantes eventos del territorio.

El resto de las instituciones pertenecientes a la red de cines de la provincia presenta un estado constructivo positivo. A juicio de Asley Reyes, ese logro responde a una estrategia de trabajo que asumió, en los últimos tiempos, la pintura y conservación, principalmente, del América Libre, de Yaguajay; Las Villas, en La Sierpe, así como los de Jatibonico y Taguasco.

“En el caso de los de Fomento y Trinidad se conservan bien. Por tanto, no hubo que hacer nada. Todos los colectivos conocen que deben resguardarse y protegerse para evitar que se pierdan las condiciones actuales”, concluyó.