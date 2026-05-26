Reabre sus puertas el Instituto de Salud y Belleza Renacer en el aniversario 512 de la ciudad

Las labores de remodelación comenzaron el 8 de abril y avanzaron a buen ritmo. Foto: Tomada de Radio Sancti Spíritus

El Instituto de Salud y Belleza Renacer, ubicado en el céntrico boulevard espirituano, reanudará sus servicios el próximo 4 de junio, fecha en que la Villa del Espíritu Santo celebra su aniversario 512. El local, que permaneció cerrado durante varios años, fue recuperado por un grupo de jóvenes emprendedores que en menos de dos meses lograron transformar el inmueble.

“Llegamos, vimos las condiciones en que estaba, hicimos una maqueta de todo lo que necesitábamos hacer y de todo lo que necesitábamos buscar. A raíz de ahí empezamos a trabajar mañana, tarde y noche, y ya se encuentra en los últimos detalles para poder empezar a trabajar”, explicó Eduardo Torres Fernández, titular del proyecto.

Las labores de remodelación comenzaron el 8 de abril y avanzaron a buen ritmo. Actualmente el equipo se concentra en los acabados estéticos. “Ya estamos en decoraciones, cosas estéticas; pero la parte más fuerte, la que nos tenía preocupados —pintura, albañilería, plomería—, ya la terminamos”, añadió el emprendedor.

El centro ofrecerá servicios de peluquería, barbería, tratamientos faciales y tatuajes cosméticos, y contará además con un bar-cafetería en la terraza. Todos los servicios se comercializarán en moneda nacional y admitirán pago electrónico.

Foto: Tomada de Radio Sancti Spíritus

Torres Fernández destacó la preparación del personal que laborará en el instituto: “Cada persona que va a trabajar aquí está capacitada: desde el cocinero hasta el cantinero, la dependienta y las peluqueras son personas extremadamente capacitadas y elegidas. Las especialistas en faciales, igual, son de primera”.

El emprendedor subrayó el valor de la ubicación del centro, en pleno corazón del bulevar, concebido como un espacio donde los clientes puedan “arreglarte el cabello, arreglarte las uñas, hacerte un facial y tomarte tu café”.

Con esta reapertura, el Instituto de Belleza Renacer se proyecta como un símbolo de vitalidad para la ciudad del Yayabo, apostando por el desarrollo local desde el emprendimiento joven.

Con información de la prensa local