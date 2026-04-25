Sancti Spíritus: Fallo en equipo provoca afectación en las comunicaciones

Ya quedó solucionada la avería y el sistema funciona de forma estable, en dependencia de las interrupciones eléctricas

La telefonía fija también reportó irregularidades durante el día. (Foto: Vicente Brito/Escambray).

Un fallo en el equipo que interconecta las comunicaciones fue la causa de la afectación en la telefonía fija, móvil y el acceso a Internet en diferentes nodos —pequeñas centrales digitales o gabinetes y radiobases— que se reportó este sábado en la cabecera provincial y las comunidades de Zaza del Medio y Tuinucú, en el municipio de Taguasco.

Así lo confirmó a Escambray Gustavo López Cruz, jefe del Departamento Comercial de la División Territorial de Etecsa en Sancti Spíritus, quien aseguró que ya quedó solucionada la avería y el sistema funciona de forma estable.

“La principal afectación, que comenzó alrededor de las seis de la mañana, fue en la ciudad de Sancti Spíritus, donde quedaron con problemas de comunicación prácticamente durante todo el día, 19 de las 23 radiobases existentes —detalló López Cruz—; solo se mantuvieron funcionando las de Colón, Ciencias Médicas y Recursos Hidráulicos”.

En cuanto a la telefonía fija, se afectaron siete gabinetes de la capital provincial: los tres de los Olivos, Hotel del Partido, Huerto Escolar en Kilo 12, Camino de La Habana y Chambelón; así como los de Zaza del Medio y Tuinucú, según puntualizó el directivo.

Al cierre de esta nota, Escambray constató que la red de telecomunicaciones de la provincia funcionaba de forma estable, en dependencia de la disponibilidad de energía eléctrica.