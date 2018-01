Contra viento y marea, Emeterio Ramírez Pulluelo lleva más de 40 años ininterrumpidos cargando sobre sus hombros la alta responsabilidad de servir al pueblo

Cuando apenas era un adolescente solo se veía con un guante y una pelota en la mano; luego, al integrar el equipo provincial de béisbol de Sancti Spíritus, jugar pelota fue lo máximo y en ese momento estaba muy lejos de sospechar que a los 15 años se inclinaría por el magisterio.

Lo que sí nunca imaginó Emeterio Ramírez Pulluelo fue que iba a ser el primer delegado del Poder Popular que tuvo su pueblo y que al cabo de 40 años siguiera arrastrando muchas agendas plagadas de apuntes, estadísticas y planteamientos, llenas de la historia de Paredes, un pueblito que, medio en broma, medio en serio, según la gente, aparece en el mapa porque Emeterio existe.

“Ahí no había nada, únicamente casas de guano y calles de tierra; no había agua, tampoco correo, panadería, estación de trenes, ni doble sesión en las escuelas, así que imagina cómo sería desde que me paré en mi primera reunión, todos pidiendo a gritos que llegara el desarrollo”.

Con el tiempo Emeterio aprendió que los electores casi nunca se equivocan y que los de su pueblo confiaban en él, por eso cuando después de 25 años como maestro se vio obligado a dejar el magisterio por problemas en las cuerdas vocales, tampoco se negó a ser el presidente de un Consejo Popular que comenzó con 300 habitantes, pero hoy tiene más de 5 300 y abarca desde el Entronque de Guasimal, hasta Petronila, Jarao, Cafetal y San Ramón.

Hablador nato, educador al fin y al cabo, este hombre que nunca ha sido delegado a la Asamblea Provincial del Poder Popular, a pesar de su trayectoria, no deja de hacer anécdotas para describir cómo fueron sus primeros años al frente de los electores y las veces que fue invitado a las sesiones del Parlamento como fundador de los órganos de Gobierno y pudo estar cerca del Comandante en Jefe.

“Yo no sabía lo que era una mesa bufet y la primera vez estaba en el piso 16 del hotel Neptuno, imagina lo que demoré para llegar a restaurante. Cuando llegué, ya todos habían pasado por allí, pero siempre hubo quien me ayudó, aunque estaba más enredado que un guajiro dentro de un campo de aroma. Esas oportunidades que me dieron son inolvidables y siempre voy a recordar la imagen de Fidel la última vez, atento a los debates con el dedo en la sien, parecía dormido porque tenía los ojos cerrados, pero yo sabía que estaba bien concentrado para no perderse ningún detalle”.

Cada vez que suma un mandato, la agenda de Pulluelo engorda, por eso se exige a sí mismo una mejor gestión porque, como nadie, sabe que su gente pide a la persona que han elegido una y otra vez por voluntad propia, nada le sea ajeno cuando se trata de tópicos actuales que van desde el sistema eléctrico, la merienda escolar, precios de productos agrícolas o del transporte, hasta la llegada de la pipa con agua. Por eso Emeterio persigue sueños.

“Tengo 62 años y mucha gente me dice que hasta cuándo. Yo no puedo hacer más nada que ser revolucionario. Para mí la Revolución lo es todo. Y sí, tengo sueños, me gustaría que se ejecutara la ampliación del acueducto del pueblo que ya es unas 20 veces mayor que cuando se creó. Te digo que aquí hay historia, por ahí cerquita pasó el Che y le dio la tarea a cinco o seis rebeldes que hicieran rendir a los tres o cuatro guardias rurales que había, así que también sueño con que un día se celebre la liberación de Paredes y no es capricho, cuando lo hago solo estoy recordando la historia”.