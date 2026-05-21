Consejo Electoral Provincial de Sancti Spíritus en la vanguardia de Cuba

La provincia ha asumido 140 procesos electorales para cubrir cargos vacantes de delegados del Poder Popular en el presente mandato. (Fotos: Reidel Gallo/Escambray)

Durante el balance del trabajo realizado en el 2025 por el Consejo Electoral Nacional, la provincia de Sancti Spíritus resultó Vanguardia Nacional por sus favorables resultados en la etapa.

La correcta aplicación de lo establecido en la Ley 127, Ley Electoral en los 140 procesos electorales asumidos en el presente mandato para cubrir cargos vacantes de delegados a las Asambleas Municipales del Poder Popular, la acertada aplicación de la política de cuadros y la vinculación estrecha con las autoridades electorales de base, fueron algunos de los argumentos para otorgar tal condición.

También constaron los resultados positivos en la política de cuadros, la aplicación de la plataforma Decidimos para la compilación y procesamiento de la información en cada proceso electoral, así como la constante identificación, capacitación, y estimulación de las autoridades electorales, sobre todo en la base, para garantizar el fortalecimiento y la continuidad del órgano.

La capacitación de las autoridades electorales de base ha sido una premisa en el quehacer del órgano espirituano.

La acertada labor comunitaria a través de intercambios con las diferentes organizaciones de las comunidades espirituanas con el objetivo de que la población conozca cada vez más sobre el sistema electoral cubano fue otro de los argumentos esgrimidos para otorgar la condición de Vanguardia Nacional al órgano espirituano.

“El Consejo Electoral Provincial de Sancti Spíritus ha demostrado, con resultados integrales y sostenidos, el más alto cumplimiento de su misión como órgano del Estado cubano, garantizando la transparencia, legalidad y participación popular en los procesos electorales, en lealtad al legado del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz”, argumentó el Consejo Electoral Nacional.

Neisa Muro Ríos, presidenta del Consejo Electoral Provincial, quien también resultó Cuadro Destacado del país, hizo extensivo el reconocimiento a las autoridades electorales de base en los diferentes municipios, a los supervisores, colaboradores, pioneros, vocales y organizaciones políticas y de masas por su contribución a la labor del sistema electoral en el territorio.

El Consejo Electoral Provincial (CEP) de Sancti Spíritus durante el 2025 también fue merecedor de la Condición XXII Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba, la Bandera 65 aniversario de los Comités de Defensa de la Revolución por sus estrechos vínculos con dicha organización y Destacado en la Comunicación Institucional.

Asimismo, el CEP fue reconocido por la estabilidad mostrada en las actividades de Economía, Supervisión y Administración.