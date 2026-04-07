Facilitan mayor gestión de gobierno de los delegados del Poder Popular en Sancti Spíritus

Todos los representantes del gobierno activos en las circunscripciones de la provincia fueron liberados total o parcialmente de sus funciones laborales para lograr mejor vínculo con sus electores

Cerca de 300 delegados del Poder Popular en el territorio asumen la gestión gubernamental a tiempo completo. (Foto: Ana Martha Panadés/Escambray)

En cumplimiento del acuerdo No. 556-X del Consejo de Estado que establece la liberación total o parcial de los delegados del Poder Popular de sus funciones laborales, en el territorio espirituano todos los representantes de gobierno activos en las circunscripciones están incluidos en alguna de las dos modalidades.

Según informó a Escambray Olga Díaz Fernández, Jefa del Departamento Independiente de Relaciones con los Órganos Locales del Poder Popular, de los 636 delegados en funciones con que cuenta la provincia —existen cuatro cargos vacantes—, 340 fueron liberados de sus responsabilidades laborales de manera parcial y el resto a tiempo completo.

“Este acuerdo del Consejo de Estado busca garantizar un mayor vínculo de los delegados con sus electores mediante su gestión gubernamental que incluye el seguimiento a los planteamientos de la población y la solución, siempre que sea posible, a través de la participación popular, también la atención directa a ancianos que viven solos, a personas en situación de vulnerabilidad, visitas a las entidades estatales de su demarcación con el objetivo de garantizar la calidad de los servicios y mantener informada a la Asamblea Municipal de cada territorio sobre las problemáticas que surjan en cada circunscripción”, añadió Díaz Fernández.

La fuente abundó que, en medio de las difíciles condiciones por las que atraviesa el país con el déficit de recursos y sobre todo, de combustible, en Sancti Spíritus a partir de dicho acuerdo se ha logrado una mayor gestión del delegado junto a sus electores, pues durante esta etapa se han solucionado casi 200 salideros de agua, recibieron mantenimiento y pintura 42 parques infantiles, se han realizado labores de higienización y limpieza en 230 comunidades, se trabaja en la reparación de redes hidráulicas para lograr el abasto de agua a las comunidades afectadas y se han desobstruido 325 registros de residuales, acciones materializadas, en su mayoría, con la participación popular.

No obstante, Díaz Fernández alertó que en estos tiempos tan difíciles resulta esencial la vinculación sistemática de los delegados con sus electores en cada circunscripción, siempre con el apoyo de la población, pues a diario surgen nuevos planteamientos relacionados, fundamentalmente, con la existencia de salideros de aguas potable y albañales, microvertederos, la cuestionable calidad en la prestación de algunos servicios y productos que oferta el sector estatal, entre otras problemáticas a nivel de barrio.

“También, como sistema de trabajo, está implementado brindar por parte de las Asambleas Municipales del Poder Popular la información oportuna a los delegados de la situación económica del territorio, así como otras de interés para que puedan trasmitirlas a sus electores. En este sentido es una prioridad dar a conocer con sistematicidad cómo marcha la solución de cada planteamiento de la población”, dijo finalmente la Jefa del Departamento Independiente de Relaciones con los Órganos Locales del Poder Popular en Sancti Spíritus.