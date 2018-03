Frederich Cepeda: sueño con volver a las Olimpiadas y al Clásico

Sobre una posible fecha de retiro, Cepeda aseveró que nunca ha pensado en ello

Sueño con volver a las Olimpiadas y al Clásico Mundial, declaró a la Agencia Cubana de Noticias el pelotero Frederich Cepeda, tras culminar el segundo partido de la Serie Especial de Béisbol en el estadio Guillermón Moncada, en Santiago de Cuba.

Sueño con seguir con buenos resultados en esos torneos, enfatizó el espirituano de 37 años.

A pesar de que en el último Clásico, en 2017, Cepeda solo dio un imparable en 15 turnos, recibió siete boletos, anotó dos carreras e impulsó otra, mientras en las tres ediciones anteriores tuvo un promedio ofensivo de 449, seis jonrones, 23 empujadas, 15 boletos y 17 anotadas y lideraba históricamente esa lid en cantidad de cuadrangulares, empujadas, anotadas, hits, dobles (ocho) y bases alcanzadas (59).

El Clásico Mundial es la competencia de más alto nivel del béisbol profesional para las selecciones nacionales; en el cuatrienio 2016-2020 se suma al panorama el torneo de los Juegos Olímpicos, en el cual regresará este deporte, con una exigencia muy fuerte ya que solo clasificarán seis equipos, además, Japón, una de las más grandes potencias, será la sede.

Cepeda destacó que está bien concentrado, pues eso es lo importante, junto a la preparación que determinen los entrenadores.

La primera meta es ganar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla, Colombia, en julio, la lid más importante en 2018, señaló.

Sobre una posible fecha de retiro Cepeda aseveró que nunca ha pensado en ello.

Juego al béisbol porque me gusta, la edad no interesa, un día fui joven, un día todos llegamos a veteranos, aseguró el emblemático ambidextro, tendido en el terreno, enfocado en masajes y ejercicios recuperativos tras culminar el juego en “Guillermón Moncada”.

Me llevo todas las hormigas de Santiago, refirió alegremente el atleta, que ha demostrado infinidad de veces ser uno de los mejores bateadores del mundo y da todo de sí en una Serie Especial que se extenderá hasta principio de junio y solo es una preparatoria para los Centroamericanos.