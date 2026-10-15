Gallos ganan por violación del rival; Cepeda al borde de los 400 jonrones

Según el registro del partido celebrado esta tarde en el estadio José Antonio Huelga, Sancti Spíritus fue declarado ganador porque el abridor de Ciego de Ávila, Yanquiel Tamayo, violó la regla de límite de lanzamientos.
Tamayo había lanzado 109 veces en el partido anterior y volvió a abrir el juego, con lo cual excedió el límite establecido por el reglamento del evento. Según la normativa, el partido se le adjudica a Sancti Spíritus.
A pesar de que el partido fue confiscado por la violación, ambos equipos jugaron las nueve entradas para validar las estadísticas individuales. Esta situación favoreció a Frederich Cepeda, quien conectó su jonrón número 399 en series nacionales.
Estadísticas del partido:
|Equipo
|C
|H
|E
|Ciego de Ávila
|4
|16
|1
|Sancti Spíritus
|6
|9
|2
Ganó: Raikel Gómez
Perdió: Yuniel Soto
Jonrón: Frederich Cepeda
Sancti Spíritus tiene ahora un balance de 6 victorias y 4 derrotas. Para mañana está anunciado como abridor por Los Gallos Carlos Michel Benavides.
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