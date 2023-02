Eriel no dirigirá a los Gallos

En menos de un mes y con un calendario atípico, la Serie Nacional de Béisbol en su versión 62 será un hecho. En ese lapso, los Gallos deberán encontrar “otra cabeza”, después que su director por tres años, Eriel Sánchez León, pidió la liberación.

Lo que fue rumor en días se concretará en horas. Vuelve a rondar la especulación de hasta dónde influye ser excluido, ilógicamente, de todos los proyectos de dirección del béisbol nacional tras ganar medalla de bronce el pasado año. O también la cantidad de bajas en las filas espirituanas de un año a otro.

Pero Eriel ofrece otros motivos: “Definitivamente con el dolor de mi alma no voy a dirigir, tengo problemas personales que no he resuelto aún y aclaro que estos no tienen que ver ni con la dirección del Inder ni con las máximas autoridades de la provincia. De hecho, no me voy del béisbol ni estoy rompiendo con él, pues sigo formando parte del cuerpo de entrenadores de la Academia Provincial, solo me estoy tomando un tiempo para resolver esos problemas personales”.

Aunque la decisión de renunciar se cocinó antes, Eriel se mantuvo al frente de la preselección. “Lo que más amo es el béisbol y he estado dando mi granito de arena, ayudando a estos entrenadores que van a asumir, ayudando en la preparación y disciplina, estoy hasta cierto punto retribuyendo algo que hicieron conmigo, cuando entré en el Sub-23, más que sustituir, continué el trabajo de Lázaro Martínez, que para mí está preparado para asumir la responsabilidad”.

¿Hasta dónde influye en tal decisión que tantos peloteros de los puntales en el equipo se hayan ido?

“Siempre he estado con nuevos Gallos y nuevos retos, desde el primer año con el Sub-23, no tuve a todos los que debían estar en ese momento y asumí, igual que el segundo año. En los Gallos, cuando alcanzamos los dos primeros lugares en las fases regulares de las ultimas campañas, tuve siete bajas en cada una, o sea, que eso para mí no es un impedimento, siempre me ha gustado trabajar con hombres y no con nombres”.

Con las ganas de dirigir que tenías… ¿Te cansaste?

“Los que me cansaron fueron los problemas personales, me voy físicamente, pero el corazón lo dejo con los muchachos, con los años uno madura y ahora es cuando mejor relación tengo con ellos, cuando más me entienden, tenemos buena comunicación; con mi forma, mi disciplina y mi carácter, logré cosas con ellos, incluso sabiendo que me voy, me respetaron hasta el último día, eso me dio la medida de que el respeto no me lo gané imponiéndolo, eso me regocija”.

Te vas sin el sabor del título.

“Me voy con el sinsabor de no haberle dado un título al pueblo, pero no me voy mal, a lo mejor me iba con él, pero no hubiese tenido resultados individuales ni colectivos en la disciplina, la cohesión, el cambio de juego… Muchos no tenían en sus proyectos formar parte de equipos Cuba y lo lograron, ellos lo reconocen, por lo que el trabajo no fue en vano, me voy dolido por abandonar una nave que no me hubiese gustado abandonar”.