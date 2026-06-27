Festivales Deportivos Escolares con sello municipal

Como una alternativa ante la suspensión de los Juegos Escolares Nacionales, nacen los Festivales Deportivos Escolares, una cita que pretende mantener activa a la familia de este sector en toda Cuba en el inicio del verano.

Como ya se ha informado, ante la compleja situación electroenergética del país y la falta de combustible, se suspendió lo que se ha denominado también pequeña olimpiada escolar, como parte del reajuste del calendario deportivo nacional aprobado por el Consejo de Ministros.

Al decir de la directora general de Deportes en la provincia, Laidalí Santana, «los festivales deportivos escolares se realizarán con un diseño municipal, una concepción que aparece en la Ley del Deporte Cubano y que quedará para la historia como la 62 edición de los Juegos Escolares, solo que con esta nueva concepción definida en la Resolución No. 32 del presidente del Inder, Osvaldo Vento».

El evento se desarrollará del 28 de junio al 15 de julio e incluye 34 disciplinas en un programa competitivo que se ajustará a todas las categorías: pioneros, escolares y juveniles: «Unas comienzan la primera semana, otras la segunda y varias se van a extender los 15 días de competencia. Como parte del diseño, también se pueden incorporar modalidades de la recreación y la actividad física comunitaria”, precisó.

En el festival deben participar los atletas de la EIDE Lino Salabarría Pupo y los de los centros nacionales que se encuentran en el territorio, además de los que pertenecen a las áreas deportivas: «Cada municipio va a competir en los deportes que se practican en su territorio. Incluso, tenemos que abrir un poquito más la mente, porque hay que llegar hasta cada Consejo Popular con las disciplinas que allí se desarrollan.

«Uno de los incentivos es que va a permitir hacer las captaciones para que los niños ingresen a la EIDE ya que este proceso no se ha podido realizar ante la suspensión de los eventos provinciales y los habituales recorridos por los municipios».

La inauguración a nivel de país tendrá lugar el 28 de junio a las diez de la mañana en todos los municipios y en el caso la provincia la inauguración central tendrá lugar en el parque Serafín Sánchez, de la ciudad cabecera. «Se realizará un desfile con todos los deportes que van a participar e igualmente se encenderá el pebetero», apuntó.

De acuerdo con la directora general de Deportes, durante las semanas previas se han puntualizado todos los detalles en recorridos por los ocho municipios. «Toda la familia del deporte en la provincia estará involucrada con el concurso de otros organismos. Cada municipio debe poner su estrategia, su creatividad, su iniciativa. Sabemos que las condiciones son difíciles, pero como competencia que es hay que tratar de que los participantes estén lo más uniformados posible y hay que buscar las maneras para premiar los ganadores».

Explicó que los técnicos y profesores deportivos estarán en función de este evento e, incluso, serán los árbitros, ayudados quizás por un padre con conocimiento del deporte o de los niños que están en el círculo de interés de arbitraje.

«Es un reto grande que tiene el Inder. Vamos a hacer un festival que nunca hemos hecho, pero hay que hacerlo con los poquitos recursos con que contamos, con los implementos que hoy tiene cada territorio y en las áreas e instalaciones de las que disponemos. Esto lleva mucho trabajo, organización. A estos festivales hay que ponerles pensamiento creativo, ganador, porque esa es la razón de ser de nosotros, mucho más en el año del Centenario del atleta mayor, el Comandante en Jefe Fidel Castro», puntualizó finalmente.