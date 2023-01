Intercambian en Sancti Spíritus sobre violencia basada en género (+fotos)

Nuevas formas de violencia surgen aparejadas a la democratización de la tecnología. “Hemos tratado a jóvenes que terminan su relación y uno de los miembros difunde videos íntimos. Esta, cómo no, es una manifestación de violencia en la pareja”, confiesa Alfonso Rodríguez. (Fotos: José Lázaro Peña/Escambray)

La violencia de género en Cuba es un problema real que nos incluye a todos. Así lo reconoció la especialista del Departamento de Investigación y Docencia del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex) Ada Alfonso Rodríguez, en la primera Jornada Científica Provincial sobre violencia basada en género.

Durante la sesión se planteó la necesidad de educar a la población sobre formas no estereotipadas de relacionarse, sobre todo en los contextos institucional y familiar. Para ello, se sugirió la inclusión de esta temática en la agenda del Sistema Nacional de Salud y en sus planes de estudio.

“Entre nuestros principales desafíos se encuentra la formación de recursos humanos que aporten soluciones a quienes decidan ir a consulta y resulten capaces de formar a otros”, añadió Alfonso Rodríguez, también vicepresidenta de la Sociedad Cubana Multidisciplinaria para el Estudio de la Sexualidad.

La inserción de la violencia de género en la agenda 2030 es vital para un desarrollo sostenible de la sociedad cubana.

Los participantes reconocieron el apoyo gubernamental a las luchas de género. Sin embargo, recalcaron la necesidad una ley integral que garantice el acceso sin impedimentos a la justicia, vele por la vida de los afectados, sancione los delitos como es debido y construya programas de concientización para víctimas, victimarios y todos los sectores de la sociedad.

La violencia de género es una forma discriminatoria extrema que y que ejerce un sexo sobre el otro y causa daño físico, psicológico, económico, etc. Si bien existe la violencia contra el hombre, son las féminas las principales perjudicadas, así como las personas de sexualidad no heteronormativa. Cualquiera de ellas, amén de su edad, raza o nivel de escolaridad puede sufrir este tipo de abusos.

“Lo más importante para acabar con esta arbitrariedad es romper el silencio. Lo que no se expone, por supuesto, no se visibiliza. En los centros de salud no recibimos casos de esta índole. Es como si la violencia de género no existiera en Cuba”, acotó la MSc. Noemí Coello Pérez.

Noemí Coello Pérez: “Por lo general nos pensamos en patologías (dengue, cáncer, VIH…) como los únicos causantes de muertes en nuestro país”.

Desde la academia, se abogó por la integración con los medios de prensa como vía para la difusión, prevención y sensibilización. Además, se presentó la convocatoria para la maestría Sexología Clínica Comunitaria, con la cual se humanizará, con datos, rostros y vivencias, episodios punibles de esta naturaleza.