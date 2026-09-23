Sancti Spíritus recupera el servicio de mamografía tras más de dos años sin equipo operativo

Recuperar la mamografía en Sancti Spíritus significa disponer nuevamente de una herramienta decisiva para el diagnóstico, la planificación quirúrgica y el seguimiento de las enfermedades de la mama

Recuperar la mamografía en Sancti Spíritus significa disponer de una herramienta poderosa de diagnótico. (Foto: Yosdany Morejón/Radio Sancti Spíritus)

El Hospital Provincial Camilo Cienfuegos instala un mamógrafo MAMMOMAT 3000 Nova, donado desde Alemania mediante la asociación CubaSí y con el aporte de colaboradores alemanes, que permitirá restablecer en el territorio un examen fundamental para el diagnóstico y seguimiento de las enfermedades de la mama.

Durante más de dos años, el servicio estuvo fuera de funcionamiento por dificultades técnicas y la imposibilidad de obtener las piezas necesarias para reparar el equipo anterior. Ello obligó a trasladar pacientes hacia Villa Clara, donde el Hospital Arnaldo Milián Castro asumió parte de la demanda con solo cinco turnos semanales, una cifra insuficiente si se tiene en cuenta que en el propio Camilo Cienfuegos se atienden más de 100 pacientes cada semana en consultas relacionadas con afecciones mamarias.

En declaraciones a la radio provincial, el doctor Daniel Hernández Jiménez, subdirector de Aseguramiento Médico y Medios Diagnósticos de la institución, explicó que la falta del mamógrafo obligó a establecer prioridades según grupos de riesgo y urgencia, y llegó a condicionar decisiones quirúrgicas. Señaló que determinados procedimientos conservadores requieren seguimiento mamográfico periódico, por lo que la ausencia del estudio limitaba esas opciones, incluso en pacientes jóvenes. Mencionó que se han atendido pacientes de 25 y 30 años con enfermedades mamarias, algunas aún sin completar su proyecto reproductivo.

El especialista también advirtió que el nuevo equipo atenderá a pacientes masculinos, pues aunque el cáncer de mama en el hombre es menos frecuente, en 2026 ya se han diagnosticado tres casos en el territorio, frente a uno registrado el año anterior.

La donación no se limitó al mamógrafo. El conjunto recibido incluye otros componentes para diagnóstico por imágenes, entre ellos un sistema de fluoroscopia. Para su traslado fue necesario mover parte del equipamiento desde Guantánamo en un vehículo capaz de soportar cerca de siete toneladas, en medio de las limitaciones actuales de transporte y combustible.

Asimismo, la licenciada Aida Helena Capote Mayea, especialista principal de Imagenología, indicó que el equipo sustituirá una tecnología que llevaba años fuera de servicio y permitirá que los pacientes vuelvan a realizarse el estudio sin viajar a otra provincia. Explicó que, aunque el examen requiere comprimir la mama y puede provocar cierta molestia, se realiza en un período breve y exige explicar previamente cada paso al paciente.

Jesús Toledo Toledo, jefe del Departamento de Electromedicina del Camilo Cienfuegos, dijo a la radio provincial que los especialistas se encuentran en la fase final del montaje. Precisó que realizaron pruebas con un chasis de otro equipo disponible en la institución y el resultado fue satisfactorio, lo que permitió comprobar la calidad de la imagen obtenida. Ahora falta completar la instalación del sistema de procesamiento de imágenes y otros componentes. El equipamiento dispone de su propio digitalizador, chasis y computadoras.

El mamógrafo todavía no brinda servicio. La instalación continúa y el hospital estima que el proceso puede extenderse alrededor de 30 días, aunque no se descarta que necesite algo más de tiempo por tratarse de una tecnología nueva para los electromédicos del territorio. Una vez concluida esa etapa, se organizará el flujo de pacientes, con prioridad para quienes acuden por primera vez, los que requieren evaluación antes de una intervención quirúrgica y quienes necesitan seguimiento después de una operación o durante un tratamiento oncológico.

La capacidad prevista supera los cinco pacientes diarios y el hospital no descarta que, una vez consolidado el servicio, pueda atender a personas de otras provincias que atraviesen dificultades semejantes. Recuperar la mamografía en Sancti Spíritus significa, según las autoridades sanitarias, disponer nuevamente de una herramienta decisiva para el diagnóstico, la planificación quirúrgica y el seguimiento de las enfermedades de la mama.