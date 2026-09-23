Recibe Cuba primera emisión del programa radial Criterio Compartido

La transmisión podrá seguirse a través de Radio Rebelde y de las cuentas en redes sociales del Presidente, la Presidencia de Cuba y el Partido Comunista de Cuba

Foto: Luis Jiménez

Radio Rebelde emite hoy la primera frecuencia de “Criterio Compartido”, un nuevo espacio radiofónico diseñado para abordar la coyuntura política, económica y social del país, conducido por Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República.

La primera emisión, prevista para las 7:15, hora local, pondrá sobre la mesa las transformaciones económicas y sociales en curso en Cuba, pero no para enumerar normas ni explicar ejes temáticos.

Como parte de la interacción con las principales preocupaciones de la ciudadanía la conversación irá directamente a las preguntas que están en la calle: ¿En qué me benefician a mí estas transformaciones? ¿Vamos hacia el capitalismo o seguimos la senda del socialismo? ¿Cómo participa el pueblo en estos cambios?, entre otras interrogantes a tener en cuenta en un programa en que los oyentes serán protagonistas, con sus llamadas, preguntas y opiniones.

De acuerdo con recientes declaraciones del mandatario cubano, el objetivo central de “Criterio Compartido” es generar un canal de diálogo directo sobre los desafíos estructurales que enfrenta la isla, al tiempo de visibilizar las iniciativas locales y progresos socioeconómicos desarrollados en el contexto de las sanciones internacionales aplicadas por Estados Unidos.

La idea es dialogar sobre los problemas del país, pero también sobre los avances en medio del feroz cerco imperial; se busca presentar a compatriotas que inspiran e impresionan por su trabajo, quienes le dan sentido al ‘Sí se puede’, explicó durante un recorrido previo por los estudios radiales que acogerán el proyecto.

En la transmisión de hoy

En el estreno de “Criterio Compartido”, por Radio Rebelde, el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, abordó las transformaciones económicas y sociales y respondió a interrogantes sobre producción, energía, mercado, actores no estatales y el rumbo socialista del país.

El espacio, conducido por la periodista Bárbara Betancourt, incorpora llamadas y opiniones de la población y prevé convertir esos planteamientos en temas de próximas emisiones. El programa fue anunciado como quincenal y orientado al diálogo y la participación ciudadana.

“El país tiene que producir”

Uno de los ejes centrales fue la necesidad de aumentar la producción nacional. Díaz-Canel explicó que las transformaciones buscan flexibilizar reglas que limitaban a los productores y aprovechar las capacidades de empresas estatales, cooperativas, mipymes, trabajadores por cuenta propia, inversión extranjera y nuevas fórmulas de asociación.

El Presidente resumió el propósito con una frase directa: “¿Para qué estamos haciendo estas cosas? Para que se produzca más. Para que haya más empleo. Para que la gente viva mejor”. Añadió que una economía capaz de producir es indispensable para sostener las conquistas sociales: “No podemos estar hablando de justicia social si no tenemos una economía que apoye esa justicia social”.

“En Cuba hace más de 9 meses que no entra un barco de combustible”*

La situación energética estuvo entre los asuntos señalados en la conversación, en un contexto marcado por las restricciones de combustible y las afectaciones eléctricas. Este titular, incluido entre los temas indicados para el programa, pone el foco en la dimensión que ha alcanzado la escasez de combustibles y su impacto transversal sobre la economía y la vida cotidiana.

“No vamos hacia el capitalismo”

Díaz-Canel dedicó una parte importante del intercambio a responder las dudas sobre la ampliación del mercado y del sector no estatal. Según explicó, incorporar mecanismos de mercado, inversión extranjera o actores privados no supone abandonar el socialismo.

“Aunque haya privado, aunque haya mercado, aunque haya inversión extranjera, el que manda es el pueblo a través de sus instituciones”, afirmó. También sostuvo: “El mercado es una herramienta y no un amo como es el capitalismo”. Según su explicación, las señales del mercado serán tomadas en cuenta dentro de la planificación y bajo la regulación del Estado.

El mandatario defendió además fórmulas de cooperación entre empresas estatales y actores no estatales, incluso empresas mixtas, como mecanismos para aprovechar capacidades existentes y elevar la producción. Señaló que estas transformaciones deben desarrollarse *“con un control”* y respondiendo a los intereses de la población.

Participación y control popular

Otro punto relevante fue el papel atribuido a la ciudadanía y a las instituciones en el control de las transformaciones. Díaz-Canel relacionó las ilegalidades y la evasión fiscal no solo con quienes las cometen, sino también con las deficiencias de las instituciones responsables de fiscalizar.

“Cada vez que hay un hecho que se manifiesta o se refleja en el sector no estatal es porque la institución estatal correspondiente no jugó el papel que tenía que jugar de control”, expresó. También insistió en la ética de los cuadros y en la necesidad de evitar que la apertura de nuevos espacios económicos derive en corrupción.

La voz de los oyentes también entró al debate. Entre los planteamientos recogidos aparecen reclamos por un mayor control sobre el cumplimiento en los territorios de las orientaciones nacionales y el caso de una ciudadana que asegura llevar más de diez años solicitando tierras sin cultivar para producir alimentos mediante permacultura. El programa informó que las llamadas y mensajes conformarán un banco de temas para próximas emisiones.

Díaz-Canel reconoció que muchos asuntos requieren explicaciones más extensas y propuso dedicar futuras emisiones a profundizar en ellos: “Podamos hacer programas donde nos dediquemos a cada uno de estos temas. Con más detenimiento”.

Con información de ACN, Cubadebate y Radio Rebelde