Abogan por resolver, con nuestros propios esfuerzos, problemas que afectan a la población

En el encuentro mensual con los gobernadores y el intendente del municipio especial Isla de la Juventud, el primer ministro Manuel Marrero precisó que la situación que presenta el país es un llamando a hacer cosas diferentes

Se presentó una guía de trabajo para el perfeccionamiento de los servicios comunales.

En la última reunión del año con los gobernadores y el intendente del municipio especial Isla de la Juventud, celebrada en el Palacio de la Revolución por videoconferencia, se hizo un análisis exhaustivo del programa de la vivienda y otros asuntos vitales para el bienestar de la población.

El encuentro, dirigido por el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, y con la participación de Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, y Salvador Valdés Mesa, vicepresidente de la República, todos miembros del Buró Político, se centró en identificar soluciones para impulsar este sensible programa, cuyos resultados aún no alcanzan los niveles esperados.

Como una iniciativa concreta, se destacó la transformación de contenedores marítimos en viviendas modulares, momento en el que Delilah Díaz Fernández, directora general de la Vivienda, actualizó la marcha de su ejecución.

Hasta la fecha, dijo, se han liberado 1 748 contenedores y se ha extraído el 59%. Matanzas, Las Tunas, Mayabeque y Sancti Spíritus son las provincias con menor avance en las acciones de transformación.

El jefe de Gobierno enfatizó la necesidad de una evaluación profunda de las causas que limitan el avance y llamó a identificar y aprovechar los recursos endógenos de cada territorio. En medio de las complejidades actuales, ¿qué nuevas variantes podemos aplicar para impulsar el programa de la vivienda?, fue la interrogante central que guio el debate.

En este espacio, Eloy Álvarez Martínez, ministro de Industrias, presentó una guía de trabajo para el perfeccionamiento de los servicios comunales, documento que sienta las bases para un programa integral de gestión territorial de residuos sólidos urbanos.

“Hay que lograr la jerarquización de la actividad por parte de los Gobiernos territoriales, la conducción adecuada de estos procesos con la participación de las empresas locales, de los organismos, así como de la población y las organizaciones de masas”, afirmó.

Por su parte, Alexis Lorente Jiménez, gobernador de Sancti Spíritus, compartió la experiencia de su provincia en la atención a los servicios comunales, basada en la exigencia y el acompañamiento sistemático.

En otro punto de la reunión, los vice primeros ministros Inés María Chapman y Jorge Luis Tapia Fonseca informaron sobre los aseguramientos para la jornada conmemorativa por el aniversario 67 del triunfo de la Revolución, dedicada al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz en el año de su centenario.

Al concluir, el primer ministro instó a actualizar los sistemas de trabajo con la participación activa de los cuadros, subrayando la importancia de la movilización de todas las capacidades locales.

La situación que presenta el país, dijo Marrero Cruz, es un llamando a hacer cosas diferentes y, con nuestros propios esfuerzos, ir resolviendo problemas existentes que afectan a la población.

En el encuentro se analizaron también las acciones de prevención y enfrentamiento a la minería ilegal y la atención multisectorial que requiere este asunto.

(Tomado de Granma)