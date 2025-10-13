Activará Venezuela nuevas Zonas de Defensa Integral

El presidente Nicolás Maduro consideró que se trata de que la nación “esté preparada para seguir ganando la paz y ejerciendo el derecho a la vida y la soberanía”

El presidente Nicolás Maduro anunció este lunes que a las 00:00, hora local de este martes, quedarán activadas en Venezuela las Zonas de Defensa Integral (ZODI) de los estados de Nueva Esparta, Sucre y Delta Amacuro (noroccidente).

En la edición 94 de su programa de los lunes Con Maduro +, el jefe de Estado consideró impresionante la moral combativa que tiene el pueblo y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y aseguró “nunca antes había visto esa fuerza”.

Recordó que la semana pasada quedaron activadas ocho ZODI (La Guaira, Carabobo, Aragua, Zulia, Falcón, Anzoátegui, Monagas y Bolívar) en igual número de estados con 27 acciones a desarrollar, cuyos territorios quedaron preparados para ejercer la defensa y soberanía de nuestro pueblo en perfecta fusión popular militar policial.

Se trata de que Venezuela “esté preparada para seguir ganando la paz y ejerciendo el derecho a la vida y la soberanía”, subrayó.

Maduro manifestó que uno de los objetivos colaterales de la ofensiva de guerra sicológica y amenazas militares de los últimos meses del Gobierno de Estados Unidos era hacerle daño a la economía de la gente.

Reconoció que afortunadamente tienen “un modelo económico bastante robusto, con una política y equipo económicos atentos, día a día y hora a hora, al comportamiento de las variables producción, abastecimiento y acceso a productos”.

“Hay muchas cosas que hacer para terminar de equilibrar aún más ese nuevo modelo”, afirmó.

Aseguró que avanzarán hacia una segunda fase de estabilización con el nuevo modelo de los 13 motores de la economía, para “avanzar en el gran objetivo de la producción plena, sustitución de todos los rubros y productos que se importan y el fortalecimiento del sistema interno financiero del país a lograr a mediano plazo”.

El dignatario refirió que el daño colateral que pretendieron los extremistas fascistas que piden invadir a Venezuela y la campaña de amenazas militares y guerra psicológica del Gobierno de Estados Unidos, “lo hemos logrado contener”.

Al respecto, aseveró que la Republica Bolivariana tendrá un último trimestre de 2025 de trabajo, producción, generación de empleo y abastecimiento pleno para tener unas navidades felices, en familia y en comunidad.

Sobre los resultados de los más recientes estudios de opinión, Maduro valoró que la sociedad toda, salvo una pequeña minoría, “entendió que no hay que hacerle daño a la economía porque es hacerle daño a la mujer y al hombre de a pie y es hacerse daño asimismo”.

El país tiene plena confianza política en el Gobierno bolivariano para todos los aspectos de la vida y Venezuela va a seguir por su senda de construcción del nuevo modelo económico, aseguró.

El dignatario recalcó que “es muy claro que hay un nuevo consenso poderoso de defender al país de las amenazas extranjeras, de defender la identidad venezolana, de defender ese carácter y esa identidad y de condenar la opción aventurera del grupo más pesado y extremista, derrotado durante 26 años».