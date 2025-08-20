ALBA-TCP: Cuba denuncia intentos imperiales contra soberanía regional

Al intervenir en una Cumbre Extraordinaria de ese mecanismo, el presidente Miguel Díaz-Canel afirmó que resulta inaceptable la amenaza de agresión y de violación de la soberanía de países de América Latina y el Caribe por el gobierno estadounidense, lo cual altera la paz y la cooperación en la región

Esta Alianza es nuestro primer escudo frente a los peligros que acechan a la paz, destacó Díaz-Canel. (Foto: TeleSur)

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, denunció este miércoles las acciones que el gobierno de Estados Unidos lleva a cabo contra su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, y las calificó como una nueva demostración de fuerza imperial.

Al intervenir en la XIII Cumbre Extraordinaria de los Jefes de Estado y Gobiernos de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), el mandatario llamó al mecanismo y a todos los pueblos del mundo a “condenar la irracional arremetida de la administración de Donald Trump”.

El mandatario afirmó que resulta inaceptable la amenaza de agresión y de violación de la soberanía de países de América Latina y el Caribe por el gobierno estadounidense, lo cual altera la paz y la cooperación en la región.

«Denunciamos con igual firmeza el estímulo y la financiación a los planes terroristas contra Venezuela, así como la acusación mendaz lanzada por el gobierno de Estados Unidos contra el presidente Nicolás Maduro», precisó.

Díaz-Canel reflexionó que la región vive tiempos de enormes desafíos y riesgos excepcionales, y afirmó que no queda otra alternativa “que enfrentar al imperio que pretende subordinarnos a sus intereses. Y debemos hacerlo firmemente unidos en convicciones y en acción”, subrayó.

Instó a defender la paz y la coexistencia pacífica entre los Estados miembros como un derecho irrenunciable y desde posiciones realistas.

“Las amenazas que hoy se ciernen sobre Venezuela se basan en la misma filosofía del despojo que ha convertido a una pequeña franja de tierra en el infierno de este mundo. Basta de impunidad sionista. Basta de complicidad imperial”, remarcó.

El presidente cubano expresó sentirse orgulloso del papel del ALBA-TCP, que se mantiene a la vanguardia en la denuncia de los continuos acechos imperiales y que se proyecta como una voz firme frente a los designios estadounidenses.

Esta Alianza es nuestro primer escudo frente a los peligros que acechan a la paz, destacó.

Asimismo, consideró necesario movilizar la denuncia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños contra «el nuevo intento colonizador», por lo que ratificó la importancia de celebrar una reunión extraordinaria de cancilleres del bloque.

“Ni las bravatas de intervención, ni las presiones políticas y económicas, ni las campañas de desinformación, son suficientes para quebrar las esencias y rendir la dignidad latinoamericana y caribeña, si nos mantenemos cohesionado”, enfatizó.

Tras evocar las luchas históricas de la región, el mandatario aseguró que “la sangre de nuestros héroes no se derramó en vano. Y, si llegara el momento de defender con nuestras propias vidas el suelo sagrado de la Patria, cumpliremos ese deber como el más alto honor”.

“Solo juntos, unidos por la esperanza y el amor por nuestra tierra, podremos construir el futuro que merecen las generaciones presentes y venideras”, concluyó el presidente cubano.