Escudo de las Américas, Trump celebra su cumbre

El Escudo de las Américas congregará solo aquellos que se llevan bien con Trump, destacan medios locales

A la cita asisten 11 presidentes latinoamericanos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reunirá hoy en Florida a un grupo limitado de homólogos alineados con Washington en un evento de la derecha que se perfila como sustituto de la Cumbre de las Américas.

Estarán en la cita al menos 12 mandatarios de la región como Javier Milei, de Argentina; Nayib Bukele, de El Salvador, y Daniel Noboa, de Ecuador, pero quedaron fuera, entre otros, México, Brasil y Colombia.

También asistirán a la cumbre los jefes de Estado de Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, República Dominicana, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago, así como José Antonio Kast, presidente electo de Chile.

Los temas sobre migración, narcotráfico y la relación con Cuba, serán abordados en lo que Trump promociona como el Escudo de las Américas (Shield of the Americas) que reemplazaría en lo adelante a la Cumbre de las Américas, cita que presentó como iniciativa en 1994 el entonces gobierno de William Clinton.

El Escudo de las Américas congregará aquí solo aquellos que se llevan bien con Trump, destacan medios locales.

La subsecretaria de prensa de la Casa Blanca Anna Kelly expresó que la Cumbre del ‘Escudo de las Américas’ de este fin de semana condensará todo el trabajo del presidente Trump “para fortalecer a Estados Unidos y a nuestros socios”.

Se espera que las delegaciones asistentes y Trump firmen la Carta de Doral que, de acuerdo con el argumento que expone, ratificará “el derecho de los pueblos de nuestro hemisferio a forjar su propio destino sin interferencias”.

“Esta histórica coalición de vecinos trabajará en conjunto para impulsar estrategias que combatan las bandas y cárteles criminales y narcoterroristas, y detengan la migración ilegal y masiva”, añadió.

El Escudo de las Américas emerge, además, tras la cancelación de la Cumbre de las Américas, que tenía como sede el pasado año a República Dominicana.