Cataloga Lula como inadmisible injerencia tras ataque de EEUU a Venezuela

Según el mandatario, el gigante sudamericano está dispuesto a negociar con todos los países del mundo y quiere tratar a Estados Unidos como a la India, China o cualquier otro territorio

Lula ofreció declaraciones durante una entrevista con el canal India Today TV.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, calificó de inadmisible la injerencia de un país en otro, en referencia hoy a la agresión de Estados Unidos contra Venezuela y el secuestro del mandatario Nicolás Maduro.

“Es inadmisible que un jefe de Estado de un país pueda invadir otro país y secuestrar al presidente”, manifestó Lula en entrevista con el canal India Today TV, cuya transcripción fue difundida en Brasilia por la Presidencia del gigante sudamericano.

Lula añadió que eso no tiene explicación y es inaceptable, y añadió que lo más importante ahora es consolidar el proceso democrático en Venezuela.

De acuerdo con el gobernante brasileño, si Maduro, quien se encuentra encarcelado en Estados Unidos, debe ser juzgado, debería tratarse de un proceso que ocurra dentro de su propia nación y no en el extranjero.

La injerencia de una nación en otra es inadmisible, inaceptable, añadió Lula, y recordó que, en la década de 1960, América Latina sufrió muchos golpes militares, en un momento en que las embajadas estadounidenses tenían mucha influencia.

“No existía la costumbre de militarizarse. Venezuela fue la primera experiencia negativa. Y espero que el problema en Venezuela sea resuelto por el pueblo venezolano y nunca por la injerencia de ningún otro país”, manifestó.

En otro momento de la entrevista, Lula se refirió a los vínculos con Estados Unidos y el presidente Donald Trump, sobre lo cual dijo que Brasil desea una relación muy civilizada, que respete la soberanía de cada país, su cultura y forma de ser, y tener una negociación en la que ambos puedan ganar algo.

Brasil no se siente amenazado, en absoluto. Cuando Brasil fue gravado, respondimos en consecuencia; incluso escribí un artículo en el New York Times mostrando el error de los impuestos, y estoy programando una conversación con el presidente Trump para que podamos abordar, cara a cara, los problemas entre Brasil y Estados Unidos, apuntó.

Según el mandatario, el gigante sudamericano está dispuesto a negociar con todos los países del mundo y quiere tratar a Estados Unidos como a la India, China o cualquier otro territorio. “Quiero negociar los intereses de mi Estado respetando los intereses del otro Estado”, apuntó.

En cuanto al encuentro que debe sostener con Trump el mes próximo en Washington, indicó que el canciller brasileño, Mauro Vieira, el ministro de Economía, Fernando Haddad, y el vicepresidente, Geraldo Alckmin, están negociando con la administración del republicano.

Al respecto, sostuvo que no hay nada prohibido para abordar en materia de acuerdos comerciales, pero advirtió que lo que no puede hacer es discutir la soberanía y la democracia.

Eso es algo entre mi pueblo y yo. Pero desde un punto de vista comercial, estoy dispuesto a negociar con Estados Unidos, tal como lo haré con el primer ministro indio, Narendra Modi, añadió.

Lula se encuentra en la India para una visita oficial durante la cual, además de sus encuentros previstos con autoridades locales, ya participó en la Cumbre sobre el Impacto de la Inteligencia Artificial.