Amaury Pérez, conmovido y feliz por Premio Nacional de Música 2025

Amaury Pérez Vidal es considerado uno de los compositores cubanos más importantes de la segunda mitad del siglo XX.

Le he dedicado mi vida a la música y que mis colegas me hayan otorgado el Premio Nacional de Música 2025 no hace más que emocionarme, expresó el compositor cubano Amaury Pérez Vidal, en exclusiva a Prensa Latina.

El Instituto Cubano de la Música (ICM) reconoció con esta, su máxima distinción, al cantautor de 69 años, miembro fundador del Movimiento de la Nueva Trova.

Para nosotros es un verdadero privilegio tenerte entre los Premios Nacionales de Música de nuestra institución, expresó la presidenta del ICM, Indira Fajardo, al anunciarle la noticia vía llamada telefónica a Pérez Vidal, quien se escuchó incrédulo, conmovido y feliz.

El jurado, integrado por el jazzista César López, el pianista José María Vitier, la musicóloga Martha Bonet, la directora coral Beatriz Corona y presidido por la maestra Digna Guerra, decidió otorgarle el premio por unanimidad al también guitarrista y conductor de televisión.

Creo que es merecidísimo porque la obra de Amaury hace muchos años que está enraizada en nuestro pueblo, con numerosos aportes musicales y literarios, declaró a Prensa Latina Digna Guerra.

Gracias al jurado, a quien respeto tanto, a la música, a mi patria, a Cuba, a todos los que confiaron en que algún día Amaury Pérez merecería un galardón tan prestigioso como este, añadió a esta agencia el polifacético artista.

Tras el anuncio, instituciones y figuras culturales del país han enviado mensajes de felicitación.

Amaury Pérez ocupa un lugar de trascendencia en la música cubana por la hondura y coherencia de una creación que ha sabido dialogar con varias generaciones desde la canción de autor, publicó en redes sociales la Unión de Escritores y Artistas de Cuba.

Dueño de una lírica sensible, reflexiva y profundamente humana, sus temas han abordado el amor, la memoria, la cotidianidad y los dilemas éticos de su tiempo con una elegancia perdurable, amplió el organismo.

La Asociación Hermanos Saíz se unió a los festejos, reconociendo el talento del compositor y cómo su música ha inspirado a generaciones de cubanos.

Muchas felicidades a nuestro querido Maestro de Juventudes Amaury Pérez, merecidísimo reconocimiento a uno de los grandes de la cultura cubana, hombre de gran talento y carisma, celebró en redes sociales el presidente nacional de la asociación, Yasel Toledo.

