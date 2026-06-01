Ataca Irán base de EEUU en represalia por agresión a infraestructura

A la par, Teherán suspendió las conversaciones indirectas con Washington por la intensa escalada israelí contra el Líbano

Irán ha informado a los mediadores las condiciones para la reanudación de las negociaciones. (Foto: PressTV)

El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) atacó este lunes una base estadounidense en Medio Oriente en represalia por el ataque de EE.UU. contra una infraestructura de telecomunicaciones en el sur de Irán, mientras medios reportaban que Teherán suspendió las conversaciones indirectas con Washington por la intensa escalada israelí contra el Líbano.

En un comunicado este lunes, el CGRI informó que “tras la agresión llevada a cabo horas antes por el ejército estadounidense agresor contra una torre de comunicaciones en la isla Sirik, provincia de Hormozgan, los combatientes de la Fuerza Aeroespacial del IRGC atacaron la base aérea desde donde se originó el ataque y los objetivos predeterminados fueron destruidos”.

El Cuerpo de Guardianes no especificó la ubicación de la instalación atacada, pero las defensas aéreas en Kuwait, donde se encuentra una importante base estadounidense, reportaron ataques con misiles y drones el lunes, según un informe de la agencia estatal de noticias KUNA, que no dio más detalles.

El CGRI advirtió que “si la agresión se repite, la respuesta será completamente diferente y la responsabilidad de sus consecuencias recaerá en el agresor”.

Los ataques iraníes dañaron al menos 20 sitios instalaciones estadounidenses en Medio Oriente desde el inicio de la guerra iniciada por EE.UU. e Israel el 28 de febrero, según mostró este lunes un análisis de imágenes y videos satelitales de la BBC y han reportado antes, también con base en datos de satélite, medios como The New York Times.

Paralelamente, medios iraníes informaron que la delegación negociadora iraní ha suspendido todas las conversaciones indirectas con Estados Unidos tras la intensificación de escalada militar israelí contra el Líbano.

Citando fuentes oficiales, la agencia iraní Tasnim informó que el equipo negociador de Teherán ha suspendido todas las conversaciones indirectas y el intercambio de mensajes con EE.UU. a través de mediadores, en “una protesta directa contra los continuos ataques israelíes contra el Líbano».

Tasnim agregó que “Teherán afirma que han violado sistemáticamente un acuerdo de alto el fuego que incluía explícitamente la seguridad libanesa como requisito previo”.

Funcionarios y negociadores iraníes han enfatizado que las comunicaciones permanecerán totalmente suspendidas “hasta que Israel detenga de inmediato sus operaciones militares tanto en Gaza como en el Líbano”, dijo Tasnim.

Además, según la agencia, Teherán exige la retirada completa de Israel de los territorios ocupados en el Líbano y adelanta que no se celebrarán más conversaciones “hasta que se cumplan plenamente las condiciones de Irán y del frente de resistencia en general”.

Líbano, condición previa para un alto el fuego en todos los frentes

Desde el anuncio de una tregua por Donald Trump a inicios de abril, el régimen de Benjamin Netanyahu, que promovió la guerra no provocada contra Irán iniciada el 28 de febrero, ha estado boicoteando el alto el fuego e intensificando la ofensiva en el Líbano, donde han proseguido ataques y demoliciones masivas de aldeas por parte del ejército israelí, causando más muertos y desplazados.

Según Tasnim, al anunciar el cese de negociaciones indirectas este lunes, funcionarios y negociadores iraníes han insistido en la necesidad del cese inmediato de las operaciones agresivas del ejército sionista en Gaza y Líbano, así como en la retirada completa israelí de las zonas ocupadas en Líbano.

“Hasta que no se cumpla la exigencia de Irán y la Resistencia al respecto, no habrá conversaciones”, dijo Tasnim citando fuentes iraníes.

El informe indica que las Fuerzas Armadas iraníes y todas las fuerzas de los frentes del Eje de la Resistencia en Medio Oriente están decididas a responder a los crímenes del régimen sionista y a abrir nuevos frentes.

Según Tasnim, el Frente de Resistencia e Irán han incluido en su agenda el cierre total del estrecho de Ormuz y la activación de otros frentes, incluido el estrecho de Bab El-Mandeb, frente a la ofensiva expansionista de Israel y la permanente ruptura del alto el fuego tanto por Tel Aviv como por EE.UU. en varios ataques contra objetivos del sur iraní en las últimas semanas.

(Con información de Tasnim, Al Jazeera, HispanTV y PressTV)