Cuba: Desmiente Ministerio de Comunicaciones restricción en servicio de internet móvil

La institución reiteró su compromiso con la transformación digital, la inclusión tecnológica y el uso responsable de las TIC en beneficio del pueblo

Cubadebate

1 junio, 2026 - 11:01am

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Los servicios móviles y de datos continúan funcionando con normalidad, conforme a los planes contratados por cada cliente.

El Ministerio de Comunicaciones de Cuba calificó este domingo como “totalmente falso” el contenido que circula en redes sociales sobre un supuesto límite de tres horas diarias de internet móvil por usuario. La entidad aclaró que no se ha emitido ninguna medida de restricción de acceso a la red.

Los servicios móviles y de datos continúan funcionando con normalidad, conforme a los planes contratados por cada cliente, subrayó el Ministerio en un comunicado oficial. La institución reiteró su compromiso con la transformación digital, la inclusión tecnológica y el uso responsable de las TIC en beneficio del pueblo.

En otro orden, el comunicado señala que, pese al “genocida bloqueo económico, comercial y financiero del gobierno de Estados Unidos contra Cuba, recrudecido por el cruel bloqueo energético”, se instalan paneles solares en centros e infraestructuras de comunicaciones de cada municipio del país para garantizar la sostenibilidad de los servicios de telecomunicaciones.

Finalmente, el Ministerio pidió a los usuarios verificar siempre la información en fuentes oficiales y evitar compartir contenidos no confirmados que puedan generar confusión.

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