Aporte espirituano a Congreso Nacional de Historia (+fotos)

La delegación, compuesta por dos reconocidos historiadores y una estudiante de la disciplina, compartió investigaciones de sucesos poco conocidos en la historia local

Dos historiadores y una estudiante de la disciplina representaron a Sancti Spíritus en el XXVI Congreso Nacional de Historia. (Fotos: Facebook)

Bárbara Venegas Arboláez y Virgilio Companioni Albrisa, historiadores de los municipios de Trinidad y Taguasco, respectivamente, representaron a la provincia espirituana en el XXVI Congreso Nacional de Historia. El evento inició el día 13 y concluyó este 15 de octubre en la ciudad de Las Tunas.

La ponencia “Trinidad en su relación con el Partido Revolucionario Cubano y con Martí. Recepción patriótica republicana” fue presentada por Venegas Arboláez; mientras que Virgilio Companioni compartió con los presentes su investigación titulada “Represión, resistencia y anticomunismo en Sancti Spíritus (1930-1953)”.

Ana Rosa Cano Gómez, estudiante de Marxismo Leninismo e Historia de la Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez, fue una de las invitadas a la magna cita de los historiadores cubanos. Allí presentó su investigación “El conocimiento sobre la represión batistiana en Sancti Spíritus (1952-1958) en los estudiantes de noveno grado”.

“Esta es mi tesis de grado y forma parte del proyecto Pensar la Guerra de Liberación Nacional y mi tutor ha sido el profe Virgilio ─comentó Ana Rosa─. Algo muy importante que se debe resaltar es el vínculo de la historia local con la nacional. No se pueden ver como hechos aislados”.

El cónclave ha sido un contexto oportuno para la socialización de resultados científicos y ha hecho un llamado a la preservación de la historiografía cubana.