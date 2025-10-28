Aporte solidario de empresa sierpense llega al pediátrico espirituano

donación forma parte de un movimiento impulsado por las autoridades del Partido y del Gobierno en la provincia en apoyo a las instituciones hospitalarias

El donativo consiste en viandas como yuca, malanga, plátano; además de frijoles, queso, carne de carnero, entre otros renglones. (Fotos: Vicente Brito)

Los gestos solidarios se multiplican entre los espirituanos, afortunadamente, y así lo confirma la donación de productos alimentarios realizada por la Empresa Agroindustrial de Granos Sur del Jíbaro y otras bases productivas, también del municipio de La Sierpe, al Hospital Pediátrico Provincial José Martí Pérez, como parte de un movimiento incentivado por las direcciones del Partido y del Gobierno en el territorio.

La entrega del donativo consistente en viandas como yuca, malanga, plátano; además de frijoles, queso, carne de carnero, entre otros renglones, tuvo la contribución decisiva de la Unidad Básica de Producción Cooperativa (UBPC) Peralejo, hecho que demuestra su vocación a favor de la comunidad.

Al agradecer la entrega la doctora Dayana Camacho Gascón, subdirectora de Asistencia Médica de la institución hospitalaria, reconoció la importancia del donativo, más aún, en la actualidad cuando dicho centro reporta un alto porcentaje de pacientes ingresados.

En fecha reciente, campesinos y altos productores agropecuarios del municipio de Cabaiguán realizaron una entrega similar al Hospital General Provincial Camilo Cienfuegos, de Sancti Spíritus.