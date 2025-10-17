Asiste Díaz-Canel a apertura del Festival Internacional Granma Rebelde

En la cita, que se extenderá hasta el domingo, se verán representados diferentes medios de prensa nacionales y extranjeros, para intercambiar experiencias y mostrar sus productos comunicativos

Con Granma Rebelde, Cuba se insertará en los festivales de izquierda que se desarrollan a nivel mundial. (Foto: PL)

Con la presencia del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, inició este viernes en La Habana el I Festival Internacional Granma Rebelde.

Durante la cita, que se extenderá hasta el día 19 del propio mes, se verán representados diferentes medios de prensa nacionales y extranjeros, para intercambiar experiencias y mostrar sus productos comunicativos.

Participaron además en la inauguración el secretario de organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC), Roberto Morales, delegados del recién concluido III Encuentro Internacional de Publicaciones Teóricas de Partidos y Movimientos de Izquierda, integrantes del Instituto de Información y Comunicación Social, directores de medios y periodistas.

En sus palabras inaugurales, la jefa del Departamento Ideológico de PCC, Yuniasky Crespo, resaltó la relevancia de una comunicación veraz en el contexto geopolítico actual.

El encuentro cuenta con un amplio programa de actividades que llevarán a la población capitalina hasta su sede en la estación cultural de Línea y 18. Allí los estands de más de una veintena de medios serán partícipes de paneles y actividades culturales y recreativas para todas las edades.

Con Granma Rebelde, Cuba se insertará en los festivales de izquierda que se desarrollan a nivel mundial, sobre todo en Europa, alrededor del mes de septiembre.

La cita conmemora el aniversario 60 de los periódicos Granma y Juventud Rebelde, fundados por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y, a su vez,

rinde homenaje al centenario del nacimiento del líder histórico de la Revolución Cubana, que se celebrará el 13 de agosto de 2026.