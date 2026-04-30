Alejandro Claro a segundo pleito profesional

El nuevo desafío es en la división de 112 libras ante el colombiano Edinson Martínez. “Saldré a dar un buen espectáculo, como siempre, y que espere lo mejor de mí el pueblo cubano”, aseguró el pugilista espirituano

El pleito está pactado a ocho asaltos ante un rival que archiva 15 victorias. (Foto: Ricardo López Hevia)

Para el espirituano Alejandro Claro Fiss este primero de mayo vuelve a ser un día histórico, cuando suba al ring en la Noche de Boxeo de Palma de Mallorca a su segundo pleito profesional en la división de 112 libras ante el colombiano Edinson Martínez.

Para asumir el reto, Fiss se encuentra desde hace varios días en la sede de competencia, desde donde comentó a Escambray vía WhatsApp que ha realizado “una buena preparación, un buen campo de entrenamiento con muchos sparrings, hemos estado trabajando en la técnica, la táctica y, sobre todo, en lo físico, porque sabemos que son más asaltos y hay que aplicar algunas mañas, como se dice en el boxeo, para ir desgastando al contrario”.

El pleito está pactado a ocho asaltos ante un rival que archiva 15 victorias, 12 de ellas por fuera de combate, en tanto ha perdido en siete ocasiones.

Como quiera que es su segunda experiencia en el boxeo profesional, no conoce a su rival: “Solo lo he estudiado por videos y viendo sus combates he visto que pelea a la zurda y es de menor estatura que yo, de ahí que iré en busca de aprovechar la distancia, sin descartar la corta. Siempre hay que estar atento a cómo se vaya presentando el combate, pienso seguir manteniendo mi velocidad y mi rapidez y mantener la mano adelante, que es la más efectiva que tengo”.

Con varios cambios de división en los últimos tiempos, al doble medallista de bronce mundial no le preocupa este elemento. “En el amateur he peleado en 50 kilogramos, aquí sería un 50-80. Estoy adaptado a ese rango de peso y no me cuesta mucho trabajo hacerlo, igual voy a poder rebotar a mi contrario, lo mismo que él a mí, pues no me lleva mucho peso. Ya esa experiencia la tuve en mi primera pelea profesional y me fue bien”.

Se refiere a la primera victoria que obtuvo en este tipo de boxeo, cuando en la Noche Cubana, de Varadero ganó ante el argentino Mauro Nicolás Liendro, por fuera de combate en seis asaltos.

“Es mi segunda pelea profesional, significa mucho para mí y lo considero un gran paso en mi carrera deportiva, por eso agradezco que AGON Sports haya confiado en mí y me haya firmado, era lo que estaba esperando y pienso darle muy buenos combates. Creo que me voy a sentir bien y saldré a dar un buen espectáculo, como siempre lo he dado y que espere lo mejor de mí el pueblo cubano”.

Considera que esta presentación también le puede tributar a sus compromisos en el amateur: “Sobre todo en mi preparación para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo que será en unos pocos meses y para el boxeo cubano es el principal compromiso del año”.

Como el resto de los boxeadores antillanos que han incursionado en el boxeo profesional, Claro, de 24 años y quinto lugar en los Juegos Olímpicos de París 2024, recibió el beneficio de la firma AGON Sports & Events, gestora de la participación de Domadores de Cuba en los circuitos rentados.

En la cita española subirán al cuadrilátero el bicampeón olímpico Arlen López y subcampeón mundial Saidel Horta.