Ataques a Venezuela, golpe a autodeterminación regional, aseguran en Cuba

La institución cultural cubana Casa de las Américas alertó este viernes sobre un nuevo nivel de escalada militar en el Caribe, tras el despliegue del portaaviones nuclear USS Gerald R. Ford en aguas cercanas a las costas de Venezuela.

En un comunicado emitido desde La Habana, la institución señaló que la operación se justifica con el pretexto de “combatir el narcotráfico”, una narrativa que, según el texto, ha acompañado en las últimas semanas el asesinato extrajudicial de más de 70 operaciones navales en el Caribe y el Pacífico.

La Casa de las Américas identificó como objetivo último de esta movilización el derrocamiento del gobierno legítimo de la República Bolivariana de Venezuela, “al precio que sea necesario”.

También recordó las declaraciones de un senador estadounidense que agrupó a Venezuela, Colombia y Cuba bajo la etiqueta de “un califato de la droga”, y advirtió que las consecuencias de tales acciones y discursos “pueden ser catastróficas”.

La institución reiteró que esta escalada no representa un peligro exclusivo para Venezuela, sino “una bofetada a la autodeterminación y la soberanía de nuestros pueblos”.

Subrayó que cualquier acción militar contra una nación hermana del continente constituye un golpe contra todos los países de América Latina y el Caribe.

Ante lo que califica como el “preámbulo de un gravísimo crimen”, la Casa de las Américas exhortó a no observar las imágenes del despliegue militar como si se tratara de un videojuego, sino a condenarlas desde la memoria histórica de quienes han “sentido en carne propia la agresión y la violencia imperiales”.

La institución reafirmó su llamado a la solidaridad internacional con los pueblos de la región y reiteró su rechazo a toda forma de intervención extranjera en asuntos que son de competencia exclusiva de los Estados soberanos.